Samsung Galaxy J2 nasıl olacak? İşte ilk sızıntılar

Akıllı telefon sektöründe teknoloji devlerinin çıkaracağı yeni cihazlar, bir şekilde sızdırılıyor. Samsung da önümüzdeki hafta tanıtmayı beklediği Galaxy J2'nin (2018), geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırıldığı biliniyordu. Bu sefer Samsung, yanlışlıkla cihazın kılıfları tasarımlarını kendi internet siteleri üzerinden yayınladı.

Yayınlanan görsellere göre cihaz, Siyah, Blue Coral, Altın ve Pembe renkleri olmak üzere 4 farklı seçenek sunuluyor. Ancak cihazın ne kadar olacağı bilinmiyor. Önceden sızdırılan bilgiye göre cihaz, 1.4 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciye sahip olacak. 1.5 GB RAM'in yer alacağı cihaz, 16 GB depolama alanı sunacak. 2600 mAh bataryadan güç alacak Galaxy J2 (2018), Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkacak. Son olarak modelin arka kamerasının 8 MP, ön kamerasının da 5 MP olacağı biliniyor.