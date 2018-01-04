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Samsung Galaxy J2 nasıl olacak? İşte ilk sızıntılar

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

Samsung, önümüzdeki hafta yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy J2 (2018) modelini tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklar tarafından cihazın teknik özellikleri sızmıştı. Bu sefer de Samsung, cihazın kılıflı tasarımını yanlışlıkla yayınladı.

Akıllı telefon sektöründe teknoloji devlerinin çıkaracağı yeni cihazlar, bir şekilde sızdırılıyor. Samsung da önümüzdeki hafta tanıtmayı beklediği Galaxy J2'nin (2018), geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırıldığı biliniyordu. Bu sefer Samsung, yanlışlıkla cihazın kılıfları tasarımlarını kendi internet siteleri üzerinden yayınladı. 

Samsung Galaxy J2 nasıl olacak İşte ilk sızıntılar

Yayınlanan görsellere göre cihaz, Siyah, Blue Coral, Altın ve Pembe renkleri olmak üzere 4 farklı seçenek sunuluyor. Ancak cihazın ne kadar olacağı bilinmiyor. Önceden sızdırılan bilgiye göre cihaz,  1.4 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciye sahip olacak. 1.5 GB RAM'in yer alacağı cihaz, 16 GB depolama alanı sunacak. 2600 mAh bataryadan güç alacak Galaxy J2 (2018), Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkacak. Son olarak modelin arka kamerasının 8 MP, ön kamerasının da 5 MP olacağı biliniyor. 

 

Etiketler: Galaxy J2 2018 , Sızma
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