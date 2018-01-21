Galaxy A8 ve Galaxy S8 için önemli güncelleme: İndirin!

Desteklenen cihazlar için her ay yayınlanan güvenlik güncellemesi, Galaxy S8 ve S8 Plus için çıktı. Google tarafından hazırlanılan güncellemede tespit edilen 5 kritik Android açığı, 13 normal açık ve Samsung’un kendi yazılımdaki güvenlik açıkları kapatılmış.

G9500ZCU2AQL2, G9550ZCU2AQL2 ve A730FXXU1ARA6 sürüm numaralarıyla yayınlanan güncelleme, ilk olarak Çin’de çıkışını gerçekleştirdi. Cihazınız üzerinden edinebildiğiniz güncelleştirme, sırasıyla tüm Dünya genelinde indirilebilir hale gelecek.

Ülkemizde çıkışını kısa bir süre önce gerçekleştiren Galaxy A8 ve A8 Plus’ta, Ocak 2018 Android güvenlik güncellemesini aldı.

A730FXXU1ARA6 sürüm numarasına sahip güncelleme, ilk olarak Hindistan’da yayınlandı. 220 MB büyüklüğündeki güncelleme, sırayla Dünya genelinde tüm A8 ve A8 Plus telefonlarda erişilebilir hale gelecek.

Güncellemeleri, belirli aralıklarla cihazınızda Ayarlar > Yazılım Güncelleme üzerinden kontrol ederek indirebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz.