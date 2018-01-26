Galaxy A8 Türkiye'de! İşte fiyatı ve tüm özellikleri

Samsung Galaxy A serisinin çift ön kamera özelliğiyle selfie çekme deneyimine farklı bir boyut kazandıran yeni üyeleri Galaxy A8 ve A8+’ın Türkiye tanıtımı gerçekleşti. GFK verilerine göre Samsung'un Türkiye'deki akıllı telefon pazarındaki konumundan bahseden Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, pazarda satılan telefonların adet olarak %30'unu kendi ellerinde bulundurduklarını, 2000 TL'nin üstü fiyatlı telefonlarıyla cironun %50'sini aştıklarını belirtti. 2018 yılında da adet bazında %5'lik bir büyüme ön gördüklerini söyleyen Yeğen, son olarak da 2018 yılı hedeflerinden bahsetti.





Samsung Deneyim Mağazası'nın yeniden 2018 yılında da İstanbul'da olacağının garantisini veren Yeğen, Wi-Fi hizmetleri için nesnelerin interneti çalışmalarına yoğunlaşacaklarını, Bixby 2.0 sürümü, KNOX ve yapay zeka merkezi yönetimi üzerine çalışacaklarını belirtti. Tansu Yeğen'in 2017'nin nasıl geçtiği ve 2018 yılının nasıl geçeceği üzerine yorumlarından sonra Samsung Türkiye Strateji ve Ürün Pazarlama Şefi Anıl Öztekin, yeni cihazları Galaxy A8 ve Galaxy A8 Plus'un özelliklerinden bahsetti.

Galaxy A8 (2018) modelinin özelliklerine bakıldığında 5,6 inç'lik 1080x2220 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekrana sahip olduğu görülüyor. Exynos 7885 işlemcisinin kullanıldığı cihaz, 4 GB RAM - 32 GB ve 4 GB RAM - 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Arka kameranın 16 MP çözünürlükte, F1.7 diyafram açıklığına, ön kameranın da 16 MP çözünürlükte F1.9 diyafram açıklığı ve 8 MP çözünürlükte F1.9 diyafram açıklığına sahip çift kameraya sahip olduğu görülüyor. 172 gram ağırlığında ve 149.2 x 70.6 x 8.4 mm boyutlarında olan cihaz, 3000 mAh bataryadan güç alıyor. Ayrıca Galaxy A8 modeli 2899 TL fiyat etiketine sahip.

Galaxy A8 Plus (2018) modeli ise Galaxy A8 modelinden RAM, boyut, ağırlık ve bataryasıyla üstün. Samsung bu cihazda, 6 GB RAM seçeneği de sunuyor. 6 inç'lik 1080x2220 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekranın olduğu Galaxy A8 Plus, 3500 mAh bataryadan güç alıyor. Ayrıca cihaz 191 gram ağırlığında. Galaxy A8 ise 5.6 inç'lik bir ekran sunuyor. Ayrıca Galaxy A8'de 6 GB RAM seçeneği mevcut değil. Galaxy A8 Plus'ın 3299 TL fiyat etiketine sahip olduğu öğrenildi.

Android 7.1.1 sürümünün kullanıldığı cihazlarda, parmak izi okuyucu kameranın alt kısmına konumlandırılmış ve her iki cihaz da; orkide grisi, altın sarısı ve gece siyahı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.





Galaxy A8 etkinliğinin bir kısmı da Ayasofya Müzesi'nde gerçekleşti

Cihazların tanıtımından sonra tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve konuşmacı olan Saffet Emre Tonguç'un önderliğinde, katılımcılar ile birlikte lansmanın yapıldığı yerden Ayasofya Müzesi'ne geçildi. Ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven'in Ayasofya Müzesi'nde seçtiği "Selfie Çekilecek 7 Yer" 'de Samsung'un yeni akıllı telefonlarıyla katılımcılar, Tansu Yeğen ve Saffet Emre Tonguç ile selfie çekildi. Saffet Emre Tonguç'un fotoğrafçı Mustafa Seven'in çektiği fotoğraflarını yorumlamasıyla etkinlik son buldu.