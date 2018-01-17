Galaxy A8 ailesi için HDR geliyor

Samsung, kullanıcılarının hayatına HDR özelliğini Galaxy S5 modeliyle sokmuştu. Sonralarda ise bu özelliği sadece üst segment telefonlarında kullanmaya devam etti. Şirket şimdi de HDR özelliğini Galaxy A8 ve A8 Plus 2018 modelleri için ekledi. Ayrıca HDR özelliği hem ön kamerada hem de arka kamerada olacak.

Şirketin Galaxy A8 ailesi gibi orta segmentli cihazlarda, üst segmentli cihazlarında kullandığı gerçek zamanlı HDR özelliğini kullanmalarının sebebi ise Galaxy A8 ailesinin güçlenen işlemcisinden kaynaklanıyor. Cihazların işlemcisi Exynos 7885. Yeni işlemci, HDR görüntülerin diğer görüntülerle aynı hızda işlenmesi için yeterli gücü sunuyor. Cihazların arka kamerasına bakıldığında f/1.7 16 MP, ön kameraların ise f/1.9 diyafram açıklığına sahip 16 MP ve 8 MP olmak üzere çift kameranın olduğu görülüyor.