Galaxy A5 2018 ilk kez görüntülendi!

Samsung’un akıllı telefon pazarında lider konumda bulunmasında A serisinin önemli bir payı var. Orta segment modellerde dünyanın en başarılı ismi olan Samsung, A ve J serisiyle oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu iki seri içerisinde en çok satan modellerin ise A5’ler olduğu tahmin edilmekte. Çünkü A5 modelleri genel itibari ile hem tasarım hem donanım hem de fiyat etiketi açısından kullanıcıları memnun edebilecek bir noktada yer alıyor.





Dolayısıyla Samsung’un önümüzdeki dönemde satışa sunacağı Galaxy A5 2018 modeli de merakla beklenen telefonlar arasında yer alıyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, A5 2018 gücünü Exynos 7885 yonga setinden alacak. 5.5 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen telefonun sistemini 4GB RAM ile destekleyeceği tahmin ediliyor. 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde 18.5:9 en boy oranına sahip Infinity Display teknolojisine sahip ekranı ise, A5 2018’i selefi modellerden ayıran en önemli özelliği olacak.

Amerika’nın patent kuruluşu olan FCC’den de onay alan A5 2018’in önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Bakalım A5 2018 beklentileri karşılayabilecek mi?