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    Galatasaraylı vatandaştan belediyeye ilginç talep

    Murat YILMAZ/ANKARA
    01.01.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    Vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyen Ankara Keçiören Belediyesi’nin Ak Masa birimine başvuran Galatasaraylı bir vatandaş ilçedeki Kartaltepe’nin mesire alanı ile ilgili “Kartaltepe’nin ismi niçin Galatasaraytepe değil de Kartaltepe. Bu durumdan şikâyetçiyim, değişmesini istiyorum” talebinde bulundu.

    Ankara’da Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı AK Masa Birimi, vatandaşın taleplerini çözmek için tüm iletişim kanallarını kullanırken bazen ilginç taleplerle de karşılaşıyor.Galatasaraylı vatandaştan belediyeye ilginç talep

    Vatandaşlar, Whatsapp Hattı, yüz yüze, call center, e-mail, sosyal medya, BİMER, CİMER, dilek, istek kutusu, valilik ve kaymakamlık kanalıyla Ak Masa’ya başvurularını yapabiliyorlar.

    KARTALTEPE’NİN ADINI DEĞİŞTİRİN

    Ak Masa’ya 2017 yılında 18 bin 884 kişi başvururken vatandaşlardan  gelen bazı talepler gülümsetti. En ilginç istek ise bir Galatasaraylı vatandaştan geldi. Keçiören’in en büyük ve ilk mesire alanı Kartaltepe’nin adını beğenmeyen takım taraftarı ise Ak Masa’ya başvurarak, “Kartaltepe’nin ismi niçin Galatasaraytepe değil de Kartaltepe sonuçta herkes Beşiktaşlı değil. Bu durumdan şikayetçiyim değişmesini istiyorum” talebini iletti.

    KAZ YUMURTALARINI ALABİLİR MİYİZ?

    Gelen mesajların arasında ayrıca “Evim 12 senedir boyanmadı, boyanmasını istiyorum. Parklardaki ördek ve kaz yumurtalarından ücretsiz alabilir miyiz.
    Parklarda erkeklerden bizlere yer kalmıyor. Sadece bayanların oturabileceği pembe çardaklar istiyoruz” gibi ilginç istekler de yer aldı.

    İLETİŞİMDE SINIRLARI KALDIRIYORUZ

    Ak Masa yetkilileri taleplerle ilgili, “Bazen çok ilginç taleplerle de karşılaşabiliyoruz. Ama biz her talebi dikkatle dinliyor, en geç 15 gün içinde olumlu veya olumsuz sonuca ulaştırıyoruz” dedi. Hızlı ve çözüm odaklı bir belediye olduklarının altını çizen AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise uygulamayla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşlarımıza ulaşmak için iletişim kanallarının tümünü kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın hem sorunlarını çözme hem de taleplerini, önerilerini dinleme noktasında modern teknolojinin tüm imkanlarını seferber ediyor, en hızlı ve yaygın iletişim kanallarını tercih ediyoruz. Kısacası Keçiören Belediyesi olarak iletişimde sınırları kaldırıyoruz.”

     

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    Etiketler: Galatasaray
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