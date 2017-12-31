Galatasaraylı futbolcusu Bruma’ya haciz şoku!

Portekizli futbolcu, yaşanacaklardan habersiz lüks bir daire kiralamak istedi. Yapılan araştırmalar sonrası Ataköy sahilde bulunan lüks bir projeden karar

kılındı. Astronomik fiyatlara daire satışlarının yapıldığı projenin B 2 Blok 10’uncu katında kiralanan daire 5 oda bir salondan oluşuyor. Dairenin satış fiyatı ise 10 milyon TL seviyesinde. Bruma’nın kiraladığı dairenin sözleşmesi bir yakının üzerine. Ulaşılan belgelere göre Bruma anılan yeri 1 Eylül 2016’da kiraladı. Bir yıllık kirası peşin ödenen dairenin kira bedeli 20 bin TL’yi aşıyor. Dairenin aylık aidat tutarı ise bin 800 TL...

Bruma, yeni dairesine geçtikten bir süre sonra ‘sıkıntılar’ da baş göstermeye başladı. Anılan daireye gün aşırı, haciz yazıları ve ihtarnameler gelmeye başladı.

‘ÇOK PARA KAZANIYORUZ’

Yaşanan sorunun gerisinde ise ilginç bir olay yatıyor. Olay, birkaç yıl önce Zeytinburnu’nda bulunan dericiler arasında yaşandı. İddiaya göre Feyzi Eral (59) ve eski eşi Çiğdem Aslankaya (43), temasta oldukları, yakın ilişki içinde oldukları şirket sahiplerine, hurda araç ihalelerinden söz etti. Çift, sigorta şirketlerinin yaptığı ihalelere girdiklerini, yüksek kazanç elde ettiklerini söyledi. Bu sayede, çevrede bulunan çok sayıda kişi çifte para verdi. Zaman zaman ödemeler de alındı; ancak ‘sistem’de bir süre sonra sıkıntı yaşanmaya ve ödeme yapılmamaya başladı.

‘BİR TÜR SAADET ZİNCİRİ’ İDDİASI

Toplanan para tutarı ise, icra müdürlüğü kayıtlarına göre 73 milyon TL seviyesinde. Taraflar arasındaki ‘ödeme’ sorununun çözülmemesi nedeni ile konu yargıya taşındı. Alacaklı olduğu iddia edilen kişiler, yaptıkları araştırmalarda, kendilerine ifade edildiği gibi, hurda araç ihalelerinin söz konusu olmadığını, bir tür saadet zincirine dâhil olduklarını tespit etti.



Bruma'nın kaldığı 5+1 odalı evin deniz manzaralı olduğu öğrenildi.

HERKES O DAİRENİN PEŞİNDE

Aralarında, Merter Platformu Başkanı olan Özgenç Özenç, Hermes Kürk'ün patronu Nurettin Aydın, Mutlu Deri'nin sahibi olan Ali Mutlu, Pirim Gıda’nın sahibi Ali Büyükdağ, Ahmet Cica, Nihat Avşar ve Av. İbrahim Sapan'ında bulunduğu çok sayıda isim icra takiplerine başladı. İcra takibi yapılan şirketler arasında Çiğdem Aslankaya’nın ortak olduğu Irmak Etkili Oto San. şirketi de yer aldı. Anılan şirkete kayıtlı Ataköy’de bulunan lüks daireye de haciz yazıları gönderildi. Bruma’nın oturduğu dairede, öncelikli hak sahibinin kim olduğu tartışması da davalara konu olurken, Bruma’nın dairesine haciz ihbarnameleri gönderildi.

HACİZ İŞLEMİ YAPILABİLİR

Feyzi Eral ve Çiğdem Aslankaya’dan alacaklı olduğunu iddia eden isimlerden Nurettin Aydın’ın avukatı Yusuf Gürbüz konu ile ilgili şunları söyledi: “Bruma, söz konusu taşınmaz ile ilgili kira bedelini müvekkile ödemek zorunda. Zira borçluya ait taşınmazın, Bruma’ya kiraya verildiğini tespit ettik. Bunun üzerine icra yolu ile kendilerine iki kez, bu paranın müvekkile ödenmesi için ihtar gönderdik. Ancak, ihtarlara yanıt verilmedi. Bu durumda borcun kabullenildiği anlaşılıyor. Bu borcu ödemesi için kendisine son bir ihtar gönderilecek. Yine de ödenmezse, cebri icra yolu ile bu bedelin tahsiline gidilecek. Anılan evde haciz işlemi yapılacaktır” dedi.



Haciz tutanağı, Bruma'nın evi kiralamasından 9 gün sonra imza altına alındı.

DAVALAR SÜRÜYOR

Bu arada, dolandırıldıklarını iddia eden isimlerden Nurettin Aydın’ın (58), Feyzi Eral ve Çiğdem Aslankaya hakkında yaptığı dava başvurusu sonrası ikili hakkında özel belgede sahtecilik davası açıldı. İddianamede, sanıkların, sahte özel belge oluşturdukları, bu belgeyi de açılan dava dosyalarına ‘delil’ olarak sundukları öne sürülüyor. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 13 Nisan’da görülecek.



Portekizli futbolcu Eylül 2013'te Galatasaray'a transfer oldu.



