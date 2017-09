Galatasaray'ın büyük sorunu

"Kötü yönetiliyor" diyebiliriz.

"Yanlış transferler yapıldı" diyebiliriz.

"Disiplin kalmadı" diyebiliriz.

Tüm bu tespitler, tek tek ya da topyekun doğru olabilir.

Ama, bu tespitlerden bir şey olmaz.

Gün, çözüme dair sözler etme günü...

Gün, büyük sorunlara çare bulma günü...

Gün, düştüğün yerden kalkma günü...

Gün, Galatasaray'ı geleceğe yürütenin görkemli geçmişi olduğunu hatırlama günü.

Gün, sözde değil özde sarı kırmızı değerlere sarılma günü...

Gün, "Baba Gündüz"ü hatırlama günü...

Cuma gecesi, ultrAslan'ın sayfası Gündüz Kılıç'ın şu sözleriyle açılıyordu:

"Bilirsiniz ki her insanın ayrı bir huyu, ayrı bir karakteri olduğu gibi, her futbol takımının da kendine has bir karakteri vardır...

Biz sizlere burada Galatasarayımız'ın huyunu suyunu açıkça ve iyice anlatabilirsek, onu adam akıllı tanıyıp, inşallah senelerce dost geçinirsiniz...

GALATASARAY BİR HİS TAKIMIDIR...

Renklerine aşık, birbirlerini seven futbolcuların takımıdır...

Galatasaray feragat ve fedakârlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır.

Galatasaray şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez...

Kısacası Galatasaray, bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır..."

Okudun mu Arda?

Duydun mu Servet?

Anladınız mı hocam?

Ya sen küçük Jo?

Ve Elano, Dos Santos, Keita...

Bi zahmet metni anlayabilecekleri dile çevirsene sevgili Yako...

Çevir ki, onların parçalı forma diye bildikleri şeyin bizim yüreğimizin parçası olduğunu anlasınlar...

+ + +

Son söz:

Galatasaray his takımıdır...

Lütfen hislerimizle daha fazla oynamayın.