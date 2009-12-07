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Galatasaray'Ä± kim durdurdu? YENÄ°

Galatasaray, geleneklerine baÄŸlÄ± bir camia...

HÃ¼rriyet Haber
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KulÃ¼bÃ¼n iÃ§inden doÄŸduÄŸu Galatasaray Lisesi'nin 528'inci kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlandÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä±ndan saatler Ã¶nce.

Hep beraber pilav yendi.

Bu, keyifli bir gelenekti.

Ancak, son yÄ±llarda yerleÅŸen, adeta gelenekselleÅŸen bir de kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±k var Galatasaray'da.

O da, rakipler kaybettiÄŸinde kazanamamak.Â 
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Ä°skender Baydar yazÄ±yor


Bu nedenle, genel bir gerginlik vardÄ± maÃ§tan Ã¶nce herkeste.

BeÅŸiktaÅŸ evinde berabere kalmÄ±ÅŸ.

FenerbahÃ§e, Ã¼st Ã¼ste 3'Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nÄ± kaybetmiÅŸ.

GeÃ§en hafta Galatasaray'Ä± yenen Bursa, Kayseri'den eli boÅŸ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ.

Ãœstelik, rakip BÃ¼yÃ¼kÅŸehir de 7-8 kiÅŸi eksikmiÅŸ.

Hepsi, bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± vermekten Ã¶te, bir karabasanÄ±n habercisi gibiydi adeta.

HerÅŸey bu kadar iyiyse, sonuÃ§ bir felaket olabilirdi.

MaÃ§a da bu psikoloji hakimdi.

Galatasaray, golÃ¼ bulamadÄ±kÃ§a strese girdi.

Oz BÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼'nÃ¼n, "Ne sihirdir ne keramet, kafa Ã§abukluÄŸundadÄ±r marifet" dedirten golÃ¼ bile ortamÄ± yumuÅŸatamadÄ±.

Bu kez, "Ya gol yersek" stresi yerleÅŸti.

Rijkaard da deÄŸiÅŸiklikleri ile paniÄŸi kÃ¶rÃ¼kledi.

Son dakikalar adeta gerilim filmi gibiydi.

90 artÄ± 4'te korkunun ecele faydasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± bir kez daha gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Evet; tribÃ¼nlerin bÃ¼yÃ¼k tepkisini Ã§eken HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek iyi deÄŸildi.

Sanki, hakem camiasÄ±na savaÅŸ aÃ§an Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n etkisindeydi.

Peki ya Galatasaray, gerÃ§ekten iyi miydi?

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Gelelim maÃ§Ä±n keÅŸkelerine...

KeÅŸke, Milan Baros dÃ¼n sahada olabilseydi.

KeÅŸke, teknik kadro tribÃ¼ndekiler kadar inanabilseydi.

KeÅŸke, Galatasaray'da birkaÃ§ Kewell daha bulunabilseydi.
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