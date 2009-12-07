Galatasaray'Ä± kim durdurdu? YENÄ°

KulÃ¼bÃ¼n iÃ§inden doÄŸduÄŸu Galatasaray Lisesi'nin 528'inci kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlandÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä±ndan saatler Ã¶nce. Hep beraber pilav yendi. Bu, keyifli bir gelenekti. Ancak, son yÄ±llarda yerleÅŸen, adeta gelenekselleÅŸen bir de kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±k var Galatasaray'da. O da, rakipler kaybettiÄŸinde kazanamamak. Ä°skender Baydar yazÄ±yor Bu nedenle, genel bir gerginlik vardÄ± maÃ§tan Ã¶nce herkeste. BeÅŸiktaÅŸ evinde berabere kalmÄ±ÅŸ. FenerbahÃ§e, Ã¼st Ã¼ste 3'Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nÄ± kaybetmiÅŸ. GeÃ§en hafta Galatasaray'Ä± yenen Bursa, Kayseri'den eli boÅŸ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ. Ãœstelik, rakip BÃ¼yÃ¼kÅŸehir de 7-8 kiÅŸi eksikmiÅŸ. Hepsi, bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± vermekten Ã¶te, bir karabasanÄ±n habercisi gibiydi adeta. HerÅŸey bu kadar iyiyse, sonuÃ§ bir felaket olabilirdi. MaÃ§a da bu psikoloji hakimdi. Galatasaray, golÃ¼ bulamadÄ±kÃ§a strese girdi. Oz BÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼'nÃ¼n, Ne sihirdir ne keramet, kafa Ã§abukluÄŸundadÄ±r marifet dedirten golÃ¼ bile ortamÄ± yumuÅŸatamadÄ±. Bu kez, Ya gol yersek stresi yerleÅŸti. Rijkaard da deÄŸiÅŸiklikleri ile paniÄŸi kÃ¶rÃ¼kledi. Son dakikalar adeta gerilim filmi gibiydi. 90 artÄ± 4'te korkunun ecele faydasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± bir kez daha gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Evet; tribÃ¼nlerin bÃ¼yÃ¼k tepkisini Ã§eken HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek iyi deÄŸildi. Sanki, hakem camiasÄ±na savaÅŸ aÃ§an Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n etkisindeydi. Peki ya Galatasaray, gerÃ§ekten iyi miydi? +++++ Gelelim maÃ§Ä±n keÅŸkelerine... KeÅŸke, Milan Baros dÃ¼n sahada olabilseydi. KeÅŸke, teknik kadro tribÃ¼ndekiler kadar inanabilseydi. KeÅŸke, Galatasaray'da birkaÃ§ Kewell daha bulunabilseydi.