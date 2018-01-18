Galatasaray’a reklam payı şoku!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Spor Genel Müdürlüğü’nün açtığı davanın dilekçesinde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda takımın formasına ve diğer spor malzemelerine reklam alan Galatasaray Kulübü’nün, reklam bedellerinin yüzde 5’lik kısmından alacaklı oldukları belirtildi. Buna istinaden İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün iki sezon için yüzde 5’lik reklam payı alacağı olduğunu belirterek davalı kulübe ihtarname gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, davalı kulüp ihtarnameye cevap vermeyince Spor Genel Müdürlüğü’nün İstanbul 13. İcra Müdürlüğü’nde iki ayrı icra takibi başlattığı anlatıldı.



“KULÜP GİDERLERİNİ KARŞILAYAMIYOR”



Davalı Galatasaray Kulübü ise davacı Spor Genel Müdürlüğü ile aralarında böyle bir hukuki ilişki ve borcunun olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Davalı kulübün avukatı, “Davacının kuruluş amacı, ülke sporuna, spor kulüplerine sporun gelişmesi ve uluslararası seviyede başarılı olunması için katkıda bulunmaktır. Hal böyle iken zaten giderlerini karşılamakta zorlanan müvekkil kulüpten forma ve spor malzemelerinden elde edilen gelirlerin yüzde 5’inin kendilerine aktarılmasını istemenin davacının kuruluş ve faaliyet amacına aykırıdır. Dava reddedilsin” dedi. Davayı kabul eden mahkeme, davalı kulübün 736 bin 801 lira yüzde 5 reklam payını davacı Spor Genel Müdürlüğü’ne ödemesine karar verdi.