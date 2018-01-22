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Galatasaray’a komşu dev arsa satışta

Gülistan ALAGÖZ
22.01.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:

GALATASARAY Spor Kulübü’ne ait Riva’daki 1 milyon metrekarelik arsaya komşu başka bir arsa satışa çıktı. Aracı kurumların ilanla duyurduğu arsa 146 bin 394 metrekare.

Villa yapımına müsait olan arsa 5 parselden oluşuyor. Söz konusu ilanda arsa sahibi ile ilgili bilgi verilmezken, satış işleminin yazılı teklif alma usulü ileGalatasaray’a komşu dev arsa satışta
yapılacağı belirtiliyor.

Piyasada konuşulanlara göre arsanın sahibi Doğuş Holding... Ancak Doğuş Grubu konuyle ilgili açıklama yapmıyor. Gayrimenkul değerleme uzmanları ise bölgede arsaların metrekare satış fiyatının 150-250 dolar olduğunu belirtiyor. Ancak konum ve özelliğine göre arsaların değerinde farklılık olabiliyor. Sözkonu arsanın 100 milyon liranın üzerinde bir rakamdan satılabileceği belirtiliyor.

GS ARSASINA 3.8 MİLYARLIK PROJE
Riva, son aylarda Galatasaray’a ait arsa ile gündeme geldi. Söz konusu arsa için Emlak Konut GYO’nun yaptığı ihaleyi Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ kazandı. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje hayata geçirecek.

Galatasaray’a komşu dev arsa satışta

Şirket payı için Emlak Konut’a 952 milyon lira taahhüt edildi. Emlak Konut ve Galatasaray arasında yapılan anlaşma gereği gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. Emlak Konut kasasına ise 190 milyon 400 bin lira girecek. Projede yer alacak villaların satışlarına ise bu yaz başlayacak.

 

 

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