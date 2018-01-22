Galatasaray’a komşu dev arsa satışta

Villa yapımına müsait olan arsa 5 parselden oluşuyor. Söz konusu ilanda arsa sahibi ile ilgili bilgi verilmezken, satış işleminin yazılı teklif alma usulü ile

yapılacağı belirtiliyor.

Piyasada konuşulanlara göre arsanın sahibi Doğuş Holding... Ancak Doğuş Grubu konuyle ilgili açıklama yapmıyor. Gayrimenkul değerleme uzmanları ise bölgede arsaların metrekare satış fiyatının 150-250 dolar olduğunu belirtiyor. Ancak konum ve özelliğine göre arsaların değerinde farklılık olabiliyor. Sözkonu arsanın 100 milyon liranın üzerinde bir rakamdan satılabileceği belirtiliyor.

GS ARSASINA 3.8 MİLYARLIK PROJE

Riva, son aylarda Galatasaray’a ait arsa ile gündeme geldi. Söz konusu arsa için Emlak Konut GYO’nun yaptığı ihaleyi Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ kazandı. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje hayata geçirecek.





Şirket payı için Emlak Konut’a 952 milyon lira taahhüt edildi. Emlak Konut ve Galatasaray arasında yapılan anlaşma gereği gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. Emlak Konut kasasına ise 190 milyon 400 bin lira girecek. Projede yer alacak villaların satışlarına ise bu yaz başlayacak.

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