Galatasaray'a hayırlı olsun

Gülşah Erkaya yazıyor

Gaziantep'i iki maçta izledik. Kampa gitmeden hemen önce oynadığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı ve kamptan döner dönmez oynadığı Diyarbakırspor maçı. Büyükşehir maçında Tabata'sız, Diyarbakır maçında ise Tabata'lı oynadı Gaziantep.

Celal Doğan Tesislerindeki Büyükşehir maçında 50, Kamil Ocak'ta ki Diyarbakır maçında 3 bin kadar taraftar vardı. Üstelik iki maç da beleşti...

İlk maçı fasulyeden olarak değerlendirip saymasak bile, maçtan bir kaç gün öncesine kadar 11'i bile belli olmayan Diyarbakır karşısındaki Gaziantep, bizde belirli bir ilk izlenim bıraktı. Ve ne yazık ki bu ilk izlenim hiç de hoş değil.

Tabata sahada olduğu halde nedendir bilinmez takım Tabata yokmuş gibi oynadı. Tabata da, "beni istemeyeni ben hiç istemem" edasıyla dolandı durdu. Takımda, ayakta, diri ve istekli gördüğümüz tek oyuncu belki şaşıracaksınız ama Olcan'dı. Büyükşehir maçında da dikkat çeken Olcan, verdiği kiloları, hırsı, formu ve bildik yeteneği ile tüm sezonu böyle geçirirse, gelecek sene İstanbul'u görmesi ihtimali çok uzak değildir.

Couceiro, Tabata'nın da içinde olduğu Tabata'sız bir sistem oturtmak istiyor. O gitse bile bozulmayacak bir sistem. Ancak yapmak istediği şey Amerika'yı keşfetmekten daha zor. Ola ki otursa bile bu beş- altı haftadan önce olmayacaktır. Sözün özü Gaziantepspor şu anda sudan çıkmış balık, izlenimi veriyor.

Galatasaray'ı ise eleme maçlarında izledik. O kadarı bile "bu Galatasaray, bu Gaziantep'i çok rahat geçer. Hatta tarihi bir skor bile alabilir" dememiz için yeterli.

Gaziantepspor'un kampını takip eden muhabir arkadaşlarımızdan gelen haberler çok farklıydı oysa. Hepsi de takımın çok iyi durumda olduğunu, bu sezonun flaş takımının Gaziantep olacağını söylüyordu. Oysa bizim izlediğimiz Gaziantep, Hollanda'dan verilen eşgale hiç uymuyor. Ya bizimkiler Hollanda'da Gaziantep diye, aynı tesislerde kamp yapan başka bir takımı izlediler, ya da Avrupa'dan sonra Gaziantep havası takımı çarptı.

Galatasaray'ı kesin favori gördüğüm bu maçtan Gaziantepspor ancak bir mucizeye imza atarak puan çıkarabilir. Çünkü bu maçla ilgili hazır bulmadığım bir diğer unsur da Gaziantep seyircisi. Geçen sene bugünlerde bin adedin üzerinde kombine almış olan Gaziantep taraftarı şu ana kadar sadece 250 kombine aldı. Gerçi Galatasaray maçında tribünler her durumda dolar ama ya sonrası?

Bu arada aklımdayken, geçen sezon ilk maçını Fenerbahçe ile yapan Gaziantep, maç öncesi bin kombine satarken, bu sezon ilk maçını Galatasaray ile yapacak ve şu anki kombine satışı 250 civarında. Bu durumla ilgili yapılacak pek çok yorum var ama bence yazar polemiğe girmesin, herkes kendi yorumunu yapsın.

Yazar şimdi lige hazırlanacak. Herkese iyi bir sezon, tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum.