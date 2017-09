Galatasaray puanı haketti

Bir Trabzonsporlu olarak, bir haftada iki maçı üst düzey performansla oynadığınız için,

Tüm Galatasaraylı futbolcuları kutluyorum.

Her yönü ile sahada üstün olan takımdı Galatasaray.

Doğru zamanda doğru yerde oldular.

Yapılması gerekenleri yaptılar. Yaptıkları fauller bile yerin de idi.

Sadece Yaser’in pozisyonu hariç.

Alanları çok iyi kullandılar, oyunu çizgilere açmasını sağladılar, zamanı çok iyi kullandılar.

Ama şut kısırlığı hat safhada idi. Yok denecek kadar azdı.

Trabzonspor ise her zamanki yolunu takip ederek şampiyonluğa biraz daha yaklaştılar.

Biliyorsunuz İstanbul’a gelmeleri için daha çok yolları var.

O yolun daha yarısına bile gelmediler. Diğer yazılarımda bundan çok bahsettim.

Eğer bu kadro Ersun Yanal ile korunursa bu sene yolun yarısını gelmiş olacaklar.

Yinede dün akşam Avrupa’da çok yol alan ve yorgun olan Galatasaray karşısında daha iyi oynayacağını sanıyordum.

Olmadı.

Olmadı Trabzonspor.

Oyunun tüm sahaya yayması gerekiyordu ama her bölgede oyun sıkıştı kaldı.

Yine defanstan ileriye top atılamadı. Çünkü kimse boş koşu yapıp top istemedi.

Çok hatalı pas vardı. Hele kaybedilen toplar. Koskoca Trabzonspor 90 dakikada bir defa verkaça girdi, oda olmadı. Kaleci hataları Trabzonspor’u yaktı.

Gökhan, sahada gezdi durdu. Kaptan Hüseyin’i hala çözmüş değilim.

Umut, yok la var arsında bir yerde.

Antrenman programlarında zirve dediğimiz periyodik bir nokta vardır.

Bu zirve noktası her spor dalında farklılık gösterir. Futbol antrenman programında iki zirve vardır. Birinci yarı ve ikinci yarı zirve noktaları. Performans yüklemeleri bu iki zirve için programlanır. Zirve noktasına ulaşıldığı zaman, futbolcuların performansları, program dahilinde düşürülmeye başlar. Bu antrenman programının kalbidir. Bu programda bir hata olursa bir yılı kaybedebilirsiniz.

Acaba Trabzonspor antrenman programında hata yapıp zirve noktasına mı ulaştılar.

Çünkü Trabzonspor her yönü ile düşüşte.

Üst düzey maçlar oynayan takımda eğer birkaç maç üst üste puan kaybediyorsa akıllara bu zirve noktası gelir. Bu konu bazen Teknik Direktörün elinde olmadan da gerçekleşebilir.

Fakat yinede yardımcı antrenörlerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor.

Sporseverlere hafta arasında, bu zirve noktası ile ilgili geniş bir bilgi aktaracağım.

Evet, Trabzonspor gol pozisyonları haricinde dün akşam iyi oynamadı.

Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor.

Tribünde kendini bilmez değil de, kendini tutamayan taraftarların sahada olan oyunculara her ne olursa olsun müdahale etmemesi gerekiyor. Sahaya atılan maddeler, bir Trabzonsporlu olarak beni çok üzdü. Biliyorum heyecanımızı yatıştıramıyoruz ama

Alkışlayın kardeşim. Bükemediğin bileği, yenemediğin takımı ayağa kalkıp alkışlayacaksın. Bu büyüklüktür.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Bu erdemliktir.Trabzonspor un taraftarı büyük bir taraftardır.



Hakem bence çok iyi bir maç yönetti. Bu baskı ve stres altında bunda daha iyisi olamazdı.

Tamam, birkaç pozisyon yanılmış olabilir ama maçın geneline bakmamız gerekiyor.

Hiçbir taraftarın karamsarlığa düşmemesi gerekiyor.

Her ne olursa olsun Trabzonspor bizim takımımız.

Trabzon, Trabzonspor’la var olmuş ve var olacaktır.

Yenilse de, şampiyon olamasa da destekleyeceğiz. Ölene kadar.

Gemiyi terk etmek yok kardeşim. Ya limana yanaştıracağız, ya o gemi ile bizde batacağız.

Bu sadece Trabzon için geçerli bir olay değil. Sivas, Kayseri, Gaziantep, vs…

Şehir takımları O şehrin kalbidir. Dünyaya açılan kapısıdır. Bazen halkın ekmek parasıdır.

Küme düşseler de takımını yine destekleyeceksin.

Sen doğduğun, büyüdüğün, ekmeğini yediğin şehrinin takımını desteklemezsen, kim destekleyecek.



Bir kez daha Galatasaray Futbol Takımını kutluyorum.

Avrupa maçlarında başarılar diliyorum.