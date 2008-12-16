Galatasaray maça 2–0 önde başlayacak

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Forvet oyuncularının birbiri ile uyumu ve takım olarak Beşiktaş’tan daha barışık bir görüntü sergilemesi yönünden de 2–0 önde başlayacak maça.Beşiktaş için; bir var olma maçı, seyircisini kazanma maçı, prestijini koruma maçı, bir açılım maçı olacak.Ama açılmayacak.Beşiktaş ofansif oyunu tercih ederse Galatasaray çok rahat gol atar.O zaman Mustafa Denizli’nin yerinde olsam sahaya genç takım takviyeli çıkarım. Çünkü şu andaki Beşiktaş kadrosu ve oyun düzeni Galatasaray’ı yenemez.Beşiktaş bu maçta savunmaya dayalı oyunu seçmelidir. Ya 5–4–1 veya 1-4-4-1Bu oyun düzeninde libero oyuncusunu geriye sarkık ve boş bıraktırmalı, önünde çift stoper oynattırmalı, bekleri çizgiye yakın tutmalı, orta sahanın orta ikilisini defansif, çizgi ikilisini ise pasif ofansif oynattırmalı, önce gol yememeyi ve ardından pozisyon yakalayıp, bir gol atıp 5–3–2 ye dönüp, kapalı defans yapıp, hızlı hücum taktiğini uygulamalıdır.Bence Beşiktaş bu maçta gol yemeden beraberliğe oynamalıdır. Eyer bunu başarabilirse bu maçın galibi Beşiktaş olur.Fakat Galatasaray Avrupa maçlarındaki rahat, sakin, bilerek, taktikleri uygulayarak, doğru paslar yaparak, oyun kurarak akıllı oyununu oynarsa, maç Galatasaray lehine gollü galibiyetle biter.Galatasaray artık oturmuş bir takım, kendini bilen bir takım, oyunu istediği gibi yönlendiren bir takım oldu artık. Rakip kim olursa olsun, yeter ki doğru motivasyon olsun. Galatasaray da ağabeyler işlerini iyi yapıyorlar, yardımcı antrenörler Skibbe ile çok iyi bütünlük sağlamışlar.Sahada her bölgenin bir komutanı var. Kimse başına buyruk oyun oynamıyor.Beşiktaş, defansif oyun taktiği ile oynarsa, Galatasaray şu üç faktörle gol arayacak.1- Uzak şutlar2- Hızlı verkaçlar3- Duran toplar.Galatasaray bu maçtan galip ayrılmak zorunda. Çünkü şu andaki göstergeler şampiyonluğun en büyük adaylarından birinin Galatasaray olduğunu gösteriyor. Tahminlerde böyle diyor. Nonda bence bu maçta, ilk 11 de oyuna başlarsa; artık yerini garantileyecek gibi. Çünkü top ayağında iken çok iyi adam arıyor. Bakın bu maçta ilk 11 de oynarsa çok iyi asistleri yapacak.Galatasaray, maçın 70. dakikalarında, üç farkı yakalarsa, oyuna Serkan Kurtuluş’u alıp Servet’in alternatifi olarak takıma monte etmelidir. Belki bu maç için böyle bir şey uygun olmaz ama Serkan’ın maç oynaması gerekiyor. Çünkü Serkan Kurtuluş ileriki günlerde aranan libero olacak. Çok sakin, çok iyi top kullanan, ayaklarına hâkim, hava toplarına aşina. Tam bir libero.Bu oyuncunun tek eksiği maç tecrübesi.Şimdiden her iki camiaya bu maçta başarılar diliyorum. İyi oynayan kazansın.Türk Futbolu kazansın.