Galatasaray Lisesi’nin 150’nci yılı etkinlikler dizisiyle kutlanacak

Türkiye’nin önemli okullarından olan Galatasaray Lisesi’nin kuruluşunun 150’nci yılı, okulun eski mezunlarını, öğretmenlerini, şimdiki öğrencilerini ve Galatasaray camiasını bir araya getirdi. Okulun 150’nci yılı nedeniyle yapılması planlanan etkinliklerin ilki Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ile birlikte eski mezunları ve öğretmenleri katıldı. Lise son sınıf öğrencileri ‘Galatasaraylı Kuruluşlar 150’nci Yıl Ortak Deklerasyonu’nu okudu.

MEZUNLARI ÖVÜNÇ KAYNAĞI

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, lisenin mezunlarının önemli başarılara imza attığına işaret ederek şunları söyledi:

“Galatasaray Lisesi’ne giderken sadece kurumun köklü tarihinin izleriyle değil, Balkan Savaşı’ndan milli mücadelenin sonuna kadar, vatan savunmasına katılmış ve bu uğurda canını feda etmiş Galatasaraylıların uzun bir listesiyle karşılaşırsınız. Mezunları bürokraside, sporda, sanatta, bilimde, hukukta, edebiyatta Meşrutiyet’in ve Cumhuriyet döneminin en parlak aktörleri arasında yer aldılar. Günümüzde de mezunları uzmanlaşmak istedikleri dallarda ülkemizde ve yurtdışında en iyi üniversitelerde eğitim görüp, öğrencileri uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde edip, ülkemiz için övünç kaynağı olmaya devam ediyorlar. 1 Eylül 1868’den bu yana hizmet veren, 150 yıllık bir tarihi olan lisenin 150’nci yılı, geçmişini gözler önüne seren ve bir yılı aşkın sürmesi öngörülen bir dizi etkinlikle kutlanacak.”

TÜRKİYE TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI

Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ise, lisenin kuruluş öyküsüne değinerek şöyle konuştu:

“Kısa bir süre önce başladığımız 2017-2018 öğretim yılında GS Lisesi 150’nci dönem mezunlarını verecek. Kökleri 536 yıllık GS eğitim geleneğinin bir devamı olan Mekteb-i Sultani ve GS Lisesi’nin 150’nci yıl kutlamalarının eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli etkinliklerle süreceğinin müjdesini vermek isterim. Böyle bir dönemde bu görevde bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyor, başta öğrencilerimiz öğretmenlerimiz olmak üzere tüm camiamıza, Galatasaray’a ve eğitime gönül vermiş herkese sesleniyorum: Ne kadar gurur duysanız azdır. Lisenin açıldığı 1 Eylül 1868, Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu eğitim öğretim yılında bu sözümün ne kadar doğru olduğunun çok iyi anlaşılacağına ve kamuoyunda kabul göreceğine eminim.”

ESKİ MEZUNLARDAN SINIF OLUŞTURULDU

Sunuculuğunu okulun mezunlarından Korhan Abay’un üstlendiği törende, konuşmaların ardından lisenin farklı dönem mezunlarından isimler sahneye çağırılarak, buraya kurulan sınıftaki sıralarına oturdular. Dursun Özbek, Levent Erdem, Erman Kunter, Aydemir Akbaş, Ahmet San, Nur Ger, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Şebnem Ünal ve emekli Büyükelçi Hakkı Akil’in lise anılarını ve lisenin onlara kattıklarını anlattılar. Dursun Özbek’in anlattığı anılar ise dinleyenleri kahkahalara boğdu. Okuldaki lakabının ‘Tostos’ olduğunu aktaran Özbek, “Henüz okulun ilk günü bir arkadaşımın taktığı bir lakaptı ve hiç gerçek ismim telaffuz edilmedi. Ortaokul son sınıfa kadar da bu lakaba çok sinirlenirdim. Sonrasında alıştım” dedi.

‘YAŞAM TARZI, DAVRANIŞ BİÇİMİDİR’

Organizatör Ahmet San, “Galatasaray yalnız fizik, kimya öğretmiyordu. Hayatı öğretiyordu” diyerek organizatör olmaya burada karar verdiğini söyledi. Galatasaray Üniversitesi’nin eski Rektörü Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, “Galatasaray öyle bir sevgi ki onu bırakamazsınız” dedi. Emekli büyükelçi Hakkı Akil, “Bize kazandırdığı en önemli şey özgüven. Bu özgüven bana hayatımda o kadar yardımcı oldu ki, hiçbir zaman özgüvenimi kaybetmedim. Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray aynı zamanda yaşam tarzı, davranış biçimidir.”