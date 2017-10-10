Galatasaray Lisesi’nin 150’nci yıl kutlamaları başladı

Galatasaray Lisesi’nin 150’nci yılı kapsamında düzenlenen ilk tören başladı. Törene Galatasaray Vakfı yöneticileri, okul mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri de katıldı. Okulun Tevfik Fikret Salonu’nda yapılan törende lisenin nasıl ve ne zaman kurulduğu, tarihçesi gibi konular anlatılıyor. Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Fransız Başkonsolosu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Ahmet San gibi isimlerin katıldığı kutlamalardan ilk görüntüler:





ESKİ MEZUNLARDAN SINIF OLUŞTURULTU

Törende Ahmet San, Dursun Özbek, Levent Erden, Erman Kunter, Nur Ger gibi lisenin farklı dönem mezunları sahnede kurulan sınıfta bir araya geldi. Eski mezunlar lise anılarını, Galatasaray Lisesi’nin onlara kattıklarını anlattılar.