Galatasaray hazır olda

Gökmen Avcı yazıyor

Geçen sene "hovardalık yarışında" rakiplerine üstünlük sağlamak için elinden geleni fazlasıyla yapınca, yaz tatilini kısa tutup hazırlıklara erken başladı.

Ve, antrenman havasında geçen hazırlık maçları. 30 oyuncu neredeyse 10’ar dakika oynayıp kendilerini göstermeye çalıştı.

Ve UEFA Avrupa Liginde gruplara kalabilmek için elemek zorunda kaldığın rakiplerle olan karşılaşmalar. Rakipler zayıf ama, geçmişte yaşananlar insanın aklına gelince, endişelenmemek imkansız gibiydi.

Ve zararsız ziyansız geçilen iki tur. Linderhot’un sakatlanmasını saymıyoruz. Neredeyse bu adamın sağlam hali var mıydı? Diye bir birimize sormaya başlayacağız.

Ve 34 haftalık zorlu sürecin ilk etabı.

Ceza gibi hissedilen sezonu erken açmanın yararını Galatasaray bu maçta gördü. Futbolcular erken form tutunca (tabiî ki rakiplerine göre), ister istemez bir üstünlük sağlıyorsunuz.

Önce ilk 11’e, ardından yedeklere bakıp, kadroda olmayanları da aklımızdan geçirince, anlıyoruz ki çok iyi bir takım kurulmuş. Kewell neden yedek diye soruyoruz kendimize. Yanıtını da kendimiz veriyoruz. Kimi çıkaracaksın ki. Nonda ne yapar diyoruz. Yedek başlayıp gol atıp duruyor.

Arda her geçen gün, biraz daha geliştiriyor kendisini. İnsani açıdan yaptıklarını haber kanallarından takip ediyoruz. Futbolundaki gelişmeyi de, bu maçta çok rahatlıkla görebildik. Gol attı, attırdı, yine attırdı ve önemli pozisyonların çoğunun içindeydi.

Böyle giderse Arda, fiyatını bu sezon ikiye katlar.

O’nu birileri ile karşılaştırmaya çalışanlar da, öyle kolay kolay ortaya isim atamazlar. (Herhalde.)

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında, sahada tam bir Galatasaray fırtınası vardı. Gaziantepsporlular neler oluyor, ne yapacağız diye birbirlerine bakarken, skor 2-0 olmuştu bile.

Gaziantepspor bunun böyle devam etmesi durumunda çok sıkıntılı bir skor oluşacağını gördü.

Ve Galatasaray’ın üstüne ısrarlı gidince de, golü buldu. Oldukça da şık bir gol…

İlk yarının ortalarından sonra dengelenen oyun, ikinci yarı tekrar Galatasaray lehine döndü. Gaziantepspor yüklenmeyince, Galatasaray da rahat rahat vakit geçirdi.

Skor 2-1 olmasına rağmen, geçen sezonlarda yaşanılan endişe nedense aklımıza bile gelmedi.

85. dakikada Nonda, Galatasaray adına skoru, kendi adına da, yerini garantileyen golü attı.

Penaltı ile skor 3-2 olsa da, Galatasaray sezona 3 puanla başladı.

Bu 3 puanın önemini ileride görecektir.

Galatasaraylılar eldeki bu kadro ile mutlu bir sezon geçirebileceklerine bu maçla inanmış olmalılar.

Galatasaray hazır olda bekleyen tim halini almış.