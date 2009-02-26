Galatasaray galip geldi ama!

Bu akşamki oyun düzenini nasıl buldunuz?

Ben çok kötü buldum.

Ben ligin ilk yarısındaki Galatasaray’ı çok arayacağım.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Bu akşam O takımdan eser yoktu sahada.Ne vardı peki?Sadece atılan ve yenilen goller.Taktik yoktu, motivasyon yoktu, kim ne yapacak, nereye koşacak,Kim kimi kaçıracak, kim duvar pasına gelecek, kim kime nasıl nerede, ne zaman, pas verecek bilinmiyordu. Her topu alan etrafında dolandı durdu.Orta saha oyuncusu topu aldığı zaman, santrafor nereye koşu yapıp alan boşaltacak ve o alana kim girecekti. Yoktu.Yani taktik yoktu.Hücum alanındaki oyuncular boş koşu yapmadı.Oyun arkada sıkıştı kaldı. Ve maç bir gitti, bir geldi.Galatasaray bu turu geçemeyebilirdi ve hepimiz hüsran olurduk.Şans yardım etti Galatasaray’a.Eğer Galatasaray acilen bir oyun düzenine oturmazsa ligde işi çok zor.Sonuç hüsran olabilir.Galatasaray çok büyük bir kulüp.Bülent Korkmaz’ın bu yükü taşıyabileceğine inanmıyorum. .Bence çok yanlış bir karardı.Ligin 10. haftasında ki Galatasaray için, ligin en iyi futbol oynayan ve şampiyonluğunun en büyük adayı olarak görüşümü bildirmiştim.Ama şimdi aynı görüşte değilim.Önümüzdeki haftalar neler gösterir bilemiyorum.Acaba Mustafa Denizli haklımı çıkacak 26. haftada.Çok merak ediyorum.