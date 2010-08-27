Galatasaray’da kriz bitmiştir!

Çünkü ne elenebileceğimiz bir Avrupa serüveni var önümüzde, ne de şampiyonluk kovalayabileceğimiz bir lig.

Biz bizeyiz yani, olmayan sorunlarımızla…

Mesela şu istifa meselesi.

Başkan haklı... Aslında herkes istifa edecek önümüzdeki hafta.

İstifalar öyle yoğun olacak ki, kişilikleri ve başarılarıyla camianın yüz aklarından Cemal Özgörkey ile Murat Canaydın olası bir sıkışıklığa mahal vermemek için erkencikten ayrıldılar aramızdan.

Sonra transferler...

Şu an 4 ayrı yönetici, 44 ayrı ülkede, 444 ayrı şehirde, 4.444 futbolcuyla görüşüyor.

Çalışma öyle büyük, öyle büyük ki, şu önümüzdeki 4 günde tamamlayarak Galatasaray’ı telafisi güç zararlarla baş başa bırakmaya yönetimimizin içi el vermiyor.

Bu nedenle, olası transferler, muhtemel bir olağanüstü genel kurul öncesine ertelenebilir.

Seçime 3-5 gün kala her uçaktan bir yıldız indirilerek kongre üyeleri transfer manyağına çevrilebilir.

Ne de olsa bu taktik daha önce denendi ve tuttu.

Bir kez daha, neden olmasın!

Hatta Keita ile transfer görüşmelerine başlanmış bile olunabilir...

Avrupa’ya giden kimler geri döndü, Mehmet Topal mı dönmeyecek!

Verirsin aldığın paranın iki katını getirirsin eski yıldızlarını.

Maksat sirkülasyon devam etsin.

Hatırlar mısınız; Oyakbank’ın bir reklamı vardı: “İyiler mutlaka kazanır” diye...

Levent Yüksel’in seslendirdiği şöyle bir de şarkısı:

Gün geldi, güller bir gün bile gülmedi...

Hoş geldi ama bazen eli boş geldi...

Yaz geldi yağmurlar azdı hiç dinmedi...

Az geldi hepsi üst üste çok geldi.



Eeeeeehhh!



Dur dinle isteyince her şey yapılır...

Sen inan bak herkes nasıl da inanır...

İmkansız diyenler her zaman yanılır...

Sonunda iyiler mutlaka kazanır.

Şarkının ilk dörtlüğü sanki mevcut durumu, ikinci dörtlüğü ise halen var olan umutlarımızı anlatıyor.

Ama ister istemez şu gerçeği de hatırlatıyor bize:

Artık Oyakbank diye bir banka yok.