Galatasaray’da “Abi”lik ve Arda Turan

Artık Galatasaray’ın efsaneleri arasında anılacak olan Bülent Korkmaz ve Hakan Şükür’den sonra Galatasaray’da diğer takımlarda pek benzeri olmayan enteresan bir tüzel kişilik gelişti: Ağabeylik ya da konuşma dilindeki haliyle abilik...

Sinan Özcan yazıyor

Günümüz futbol literatüründe herhangi bir hiyerarşik karşılığı olmayan bu yapı, takım kaptanlığına benzemekle birlikte, aslında biraz daha fazlasını içeriyor.

Hatırlayın.. I. Fatih Terim döneminin tamamını, Gerets’in ilk senesini ve Kalli’li – Kalli’siz – Cevat Güler’li geçen sezonu...

Galatasaray, bu dönemlerde yönetim anlamında en sorunlu kulüp iken, bu sezonların tamamında şampiyon olabilmiş, Avrupa’da kupalar kaldırmış, çeyrek finaller oynamış, Real Madrid’i benzetmiş Real Mardin yapmış, öbürünü Barça’lamış, İtalya’ya “Yendik Mi Lan” demiştir... vesaire..

Bu başarılarda kuşkusuz pek çok insanın emeği vardır. Ancak dikkat ediniz her dönemde farklı bir yönetim kurulu olmuş, takımı farklı hocalar çalıştırmış ve hatta gün olmuş takım hocasız kalmıştır!

Bu yönleriyle birbirinden farklılaşan yukarıdaki başarılı dönemlerde bir şey hiç değişmemiştir:

Takımın tecrübeli, herkesçe değer verilen, lider karakterli, hatta takımın taraftarı olan, aylarca maaşlar dağıtılamadığında genç futbolcuların paralarını cebinden veren, gerektiğinde yönetimle oyuncular arasında elçilik yapan, takım kötü gittiğinde veya soyunma odasına yenik girildiğinde yaptığı konuşmayla takımı coşturan bir abisi olmuştur...

UEFA finalinde kolu sargılı Cengaver’i, koca bir sezon ayağında kırık kemikle takımın şampiyonluğunda baş rol oynayan Kral’ı, hatta Lucescu döneminde takımın motivasyon kaynağı Şaş’ı tarihe altın harflerle kazıyan işte böyle bir ruhtur... Dedik ya, bu insanlar oynadıkları takımı aynı zamanda tribündeki UltrAslan kadar tutan, ezeli rakibine yine yenildiğinde kalp ritmi bozulan, gol bir türlü gelmeyince hıncını reklam panolarından çıkaran, daha ziyade amatör zihniyetli adamlardır.

Ama Galatasaray’ın son 12-13 senelik mucizevi başarılarında baş rolü işte bu amatör ruh oynamıştır. Bu ruh, neredeyse tamamı gençlerden ve yerlilerden kurulu bir kadroya sarı kırmızılı formayı giydirince bir anda şampiyonluğa oynayabilen ve hatta şampiyon olan bir takım hüviyeti kazandırabilme gücüne sahiptir.

Dediğim gibi, bu yazı duygusal bir hamaseti hedeflememektedir...

Zaten Galatasaray da ağlama duvarı değildir...

Sözü fazla uzatmaya gerek yok... Kısa keselim...

Arif olan, biraz tribünlerde dolaşan anlar...

Arda TURAN’ın Galatasaray için değeri 20 milyon Avro’dan ötedir!..