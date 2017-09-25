Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Gaffar Okkan’ın koruma polisi FETÖ’den tutuklandı

    Gaffar Okkan’ın koruma polisi FETÖ’den tutuklandı

    DHA
    25.09.2017 - 15:19 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 15:19

    ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 15 şüpheliden birinin, teröristler tarafından şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın motosikletli koruma polislerinden M. D. olduğu belirtildi.

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 14 Eylül’de Eskişehir kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

    Götürüldükleri KOM Şubesi’nde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 15 kişinin tamamı geçen 19 Eylül’de çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Şüphelilerden bazıları, adliyiye getirilişleri sırasında yüzlerini elleriyle ve taşıdıkları poşetle kapatınca, burada bekleyen yakınlarının ’Kapatmayın yüzünüzü. Aç yüzünü, dik yürü. Biz buradayız’ diye bağırmaları dikkat çekmişti.

    Tutuklananlar arasında malulen emekli olan polis memuru M.D.’nin de olduğu belirtildi. M. D.’nin 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’a yapılan suikast sırasında motosikletli koruma ekibinde yer aldığı ve olayda yaralandığı bildirildi. M.D.’nin 2009 yılında malulen emekliye ayrıldığı öğrenildi.

    Etiketler: Gaffar Okkan , Eskişehir , FETÖ
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri