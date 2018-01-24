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    Gaffar Okkan şehit edildiği yerde anıldı

    İHA
    24.01.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’da 2001 yılında saldırıya uğrayarak şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve beraberindeki 5 polis memuru, saldırıya uğradıkları caddede düzenlenen törenle anıldı.

    Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi'nde 24 Ocak 2001'de uğradıkları saldırı sonucu şehit olan Okkan ile beraberindeki polis memurları Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Sabri Kün için anma töreni düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve adı Ali Gaffar olan çocuklar ile vatandaşlar katıldı. Gaffar Okkan’ın anıtının bulunduğu yere karanfillerin bırakılması ile başlayan törende, şehitler için dualar okundu.

    Okkan’ın şehit edildikten bir sene sonra dünyaya gelen ve aileleri tarafından Ali Gaffar ismi bırakılan, şu an her biri 17 yaşında olan gençler de Okkan’ın anıtının önüne gelerek karanfil bırakıp dua etti. Ali Gaffarlar, “Diyarbakır halkı onu çok seviyordu. Onun adını taşımak güzel bir duygu” dedi.
    Tören okunan duaların ardından sona erdi.

    Etiketler: gaffar okan , son dakika
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