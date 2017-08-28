Gabriel’e Alman Bakan’dan uyarı: ‘Bizim şirketler de zarar görür’

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (SPD) ve Federal Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries Türkiye’ye yatırım yapacak şirketlere verilecek devlet güvencesi ve yatırım garantisi konularında fikir ayrılığına düştü. Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye’ye yatırım yapan şirketlere sunulan yatırım güvencesinin ve devlet garantisinin kaldırılmasını savunurken, partili bakan arkadaşı Zypries buna hararetle karşı çıktı. Bild Gazetesi’nin internet sayfasında yer alan habere göre Zypries bu konuda Gabriel yerine Başbakan Angela Merkel’in yanında yer alarak bu tür yaptırımların Alman şirketlerine zarar vereceğini savundu. Ekonomi Bakanı Zypries, “Alman şirketleri ağır zarar görür. Türkiye daha az olumsuz etkilenir. Bunu yapmayalım” sözleriyle Gabriel’in önerisine karşı çıktı.

GABRIEL’DEN TÜRKİYE İTİRAFI

Öte yandan Gabriel dün, Ankara’ya yönelik ekonomik önlemlere AB ülkelerinden de destek istediklerini, ancak bazı ülkelerin Türkiye ile işbirliğini sürdürmekten yana tavır aldığını söyledi. Alman bakan, Türkiye’nin Batı’dan koparak Rusya’ya yakınlaşmasını arzu etmediklerini de sözlerine ekledi.