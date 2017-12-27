Gabriel’den koalisyon için iki şart

BİLD gazetesine konuşan Sigmar Gabriel (SPD), Başbakan Angela Merkel AB’deki reformların tamamını reddetmeye devam ederse ve kamusal sağlık sigortasıyla özel sağlık sigortası arasındaki hizmet farkı kalkmazsa, büyük koalisyonun kurulamayacağını söyledi. CDU/CSU ile SPD arasında 7 Ocak’ta başlayacak ilk sondaj görüşmelerinin bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Görüşmelerin ardından SPD, koalisyon için müzakerelere başlayıp başlamayacağını olağanüstü kurultayda delegelerin onayına sunacak.

‘MERKEL JAMAIKA’YI HİÇ İSTEMEDİ’

‘Jamaika Koalisyonu’ görüşmelerinin sona ermesiyle ilgili açıklama yapan FDP Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Merkel’i eleştirdi. Merkel’in görüşmelerin başından itibaren FDP ve Yeşiller’le koalisyonu istemediğini, büyük koalisyon için çalıştığını belirten Kubicki, CDU/CSU’yu parti yönetiminde değişikliğe gitmeye çağırdı. Kubicki, 12 yıllık Merkel reçetesinin Almanya’yı ayakta tutamayacağını belirtti.

İKİ KİŞİDEN BİRİ İSTEMİYOR

Genel seçimlerin üzerinden üç ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen yeni bir hükümetin kurulamaması Başbakan Merkel’in aleyhine işliyor. Son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre her iki Almandan biri Merkel’in 2021 seçimlerinden önce görevi bırakmasını istiyor. ‘YouGov’ tarafından yapılan ankete göre Almanların yüzde 47’si, “Merkel gelecek genel seçimlerden önce görevi yeni birine bırakmalı” diyor. “Merkel 4 yıl daha başbakan kalmalı” diyenlerin oranı yüzde 36. Ekim ayında bu oran yüzde 44 olmuştu.