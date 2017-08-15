Gabriel: Türkiye’ye ekonomik baskı yaradı

‘Kölner Stadt-Anzeiger’ gazetesine konuşan Gabriel, şunları ifade etti: “Ekonomik baskı etkisini gösteriyor. Ankara gerçekten terör şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü ve yardım talebiyle Daimler’den BASF şirketine, döner büfesine varıncaya kadar 680 Alman şirketinin adını Interpol’e vermişti. Biz hemen karşılık verdik ve Türkiye’de yatırımlara karşı uyardık. Ne oldu? Türk toplumunda geniş bir tartışma başladı. Erdoğan şirketler listesini yanlış anlaşılma diye geri çekti.” Tam bir seyahat uyarısı için o ülkeye seyahatin hesap edilemeyecek kadar tehlikeli olması gerektiğini belirten Gabriel, “Biz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanları keyfi tutuklamasına izin veremeyiz” dedi.

İKİ GÖZALTI DAHA YAPILMIŞ

Öte yandan, geçen hafta içerisinde iki Alman vatandaşının daha Türkiye’de gözaltına alındığı ortaya çıktı. DW Türkçe’nin Alman diplomatik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı, Facebook paylaşımda Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Avukatlık yapan, Türkiye kökenli bir başka Alman vatandaşının da hakkındaki siyasi içerikli suçlamalar nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca David Britsch’in 4 aydır sınırdışı edilmek üzere Erzurum’da Geri Gönderme Merkezi’nde tutulduğu öğrenildi.