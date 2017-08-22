Gabriel: Eşim tehdit telefonları alıyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Gabriel, tehdit telefonlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında yaşanan tartışmaya bağladı. Gabriel, “Açık olarak Erdoğan’ın tutumu kimilerini etkiliyor” dedi. 24 Eylül’de yapılacak federal seçimler öncesi Ludwigshafen’da seçim kampanyası yürüten Gabriel, burada yaptığı açıklamayla eşinin tehdit edildiğini söyledi. Gabriel, “Erdoğan’ın tutumu ve tavrı belli ki bazılarını eşimi tehdit ve hakaret etme konusunda motive ediyor” dedi. Gabriel, eşinin telesekreterine tehdit ve hakaret içerikli not bırakıldığını belirtti.

Bu arada Gabriel, Erdoğan ile aynı safta yer almayanlarla gelecekte daha sıkı işbirliği yapılması yanlısı olduğunu söyledi. Bakan, “Türkiye’nin yarısından fazlası demokrasiden yana ve Erdoğan’ı desteklemiyor” dedi.