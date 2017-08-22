MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Gabriel: Eşim tehdit telefonları alıyor

    Gabriel: Eşim tehdit telefonları alıyor

    Ali VARLI / BERLİN
    22 Ağustos 2017 - 10:50Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 10:50

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, diş hekimi eşi Anke Gabriel’in tehdit telefonları aldığını söyledi. Bakan Gabriel, bazı kişilerin eşinin muayenesini arayarak tehdit ettiğini belirtti.

    DIŞİŞLERİ Bakanı Gabriel, tehdit telefonlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında yaşanan tartışmaya bağladı. Gabriel, “Açık olarak Erdoğan’ın tutumu kimilerini etkiliyor” dedi. 24 Eylül’de yapılacak federal seçimler öncesi Ludwigshafen’da seçim kampanyası yürüten Gabriel, burada yaptığı açıklamayla eşinin tehdit edildiğini söyledi. Gabriel, “Erdoğan’ın tutumu ve tavrı belli ki bazılarını eşimi tehdit ve hakaret etme konusunda motive ediyor” dedi. Gabriel, eşinin telesekreterine tehdit ve hakaret içerikli not bırakıldığını belirtti.
    Bu arada Gabriel, Erdoğan ile aynı safta yer almayanlarla gelecekte daha sıkı işbirliği yapılması yanlısı olduğunu söyledi. Bakan, “Türkiye’nin yarısından fazlası demokrasiden yana ve Erdoğan’ı desteklemiyor” dedi.

    Etiketler: Sigmar Gabriel , Anke Gabriel , ALMANYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri