G20 Liderler Zirvesi’nde kapıdan dönmüşlerdi

ALMAN Haber Ajansının (DPA) mahkeme kaynaklarına dayandırdığı habere göre, akreditasyonu iptal edilen gazetecilerin, açtıkları davayla kendilerine yapılan tutumun hukuksuz olduğunu ispat etmek istedikleri belirtildi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJU) yöneticisi Cornelia Hass, ne Federal Kriminal Dairesinin ne de Federal Basın Dairesinin söz konusu kararın gerekçelerini tam olarak açıklamadığını belirterek, bu nedenle söz konusu şikayetin yapıldığını vurguladı.

Hass, “Mahkeme şimdi üyelerimize yapılan tutumun hukuki olup olmadığını açıklığa kavuşturmalı” ifadesini kullandı.

32 GAZETECİNİN İPTAL EDİLMİŞTİ

Hamburg’da 7-8 Temmuz’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi için toplam 5 bin 101 gazeteci akreditasyon yaptırmış ancak bunlardan 32’sinin akreditasyonu zirve sırasında iptal edilmişti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Kriminal Dairesinin ve Federal Basın Dairesinin söz konusu karara birlikte vardıklarını vurgulamış ve akreditasyon iptalinin güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmişti.

9 gazetecinin, G20 Liderler Zirvesi basın merkezinde akreditasyon kartlarına el konulduğu ve diğer akreditasyonu iptal edilen 23 gazetecinin ise zirveye hiç gelmedikleri kaydedilmişti.