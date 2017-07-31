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    G. Kore 70 milyar dolar harcadı ama çiftleri bebek yapmaya ikna edemedi

    BBC Türkçe
    31 Temmuz 2017 - 16:35Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 16:35

    Güney Kore'de hükümetin çiftleri bebek sahibi olmaya özendirmek için uyguladığı 70 milyar dolarlık programa rağmen, doğum oranı ülke tarihinin en düşük seviyesine indi.

    G. Kore 70 milyar dolar harcadı ama çiftleri bebek yapmaya ikna edemedi

    Uzmanlar doğum oranınındaki düşüşü, gençler arasındaki işsizliğin artmasına bağlıyor. Ancak, birçok çift hayat pahalılığı, özellikle de barınma ve eğitimin giderlerinin artması yüzünden çocuk yapmadıklarını söylüyor.

    HAYAT PAHALILIĞI
    BBC Güney Asya editörü Celia Hatton, bunda kadınların annelik izniyle ilgili kaygıları ve erkeklerin geleneksel olarak ev işlerine yardımcı olmamasının da payı olduğuna dikkat çekiyor.

    Yaklaşık 51 milyon nüfuslu ülkede ilk kez, yeni doğan bebeklerin sayısı 400 binin altına indi.

    Hükümet, aileleri bebek sahibi olmaya özendirmek için 10 yıldır bir teşvik programı uyguluyor. Bu kapsamda, doğan her bebek için ebeveynlere ikramiye veriliyor. Babalık izninin koşulları iyileştirilirken, kısırlık tedavisinin masraflarını da devlet karşılıyor. Güney Kore'de ölüm oranı 2016'da binde 5.8 olarak gerçekleşti. Bu 295 bin ölüme karşılık geliyor.

    G. Kore 70 milyar dolar harcadı ama çiftleri bebek yapmaya ikna edemedi

    Etiketler: Güney Kore , doğum oranı , Bebek
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