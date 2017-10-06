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G.Antep'te mucize gibi üretim... Dört ayda boyu 2 metreyi geçti...

Hürriyet Haber
06.10.2017 - 13:57 | Son Güncelleme:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ana vatanı Hindistan olan ve dünyada pazarı gittikçe büyüyen Moringa Oleifera'nın üretimi için İşkur, Adana Bilim veTeknoloji Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Nurdağı Halk eğitim Merkezi Müdürlüğüyle ortaklaşa proje hazırladı.

Proje kapsamında düzenlenen 272 saatlik kursta, Moringa Oleifera yetiştiriciliği eğitimi alan 20 kadın üretim sürecine dahil oldu.

Yöre halkının yaklaşık 4 ay önce ektiği tohumlar, 2 metre yüksekliği geçti ve hasadına başlandı. Hasat edilen bitkilerin yaprakları ayıklandıktan ve kurutulduktan sonra kapsüllere yerleştirilerek satışa hazır hale getirildi. Proje ekibinin temasa geçtiği ekonomi bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üretilen kapsüllerin ihraç ürünü haline gelmesi için çalışma başlattı.G.Antepte mucize gibi üretim... Dört ayda boyu 2 metreyi geçti...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, Moringa bitkisinin üretimi konusunda önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.

Türkiye'de Moringa üretimi konusunda Gaziantep'i bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Karayılan, kullanım alanı çok geniş olan bu bitkinin üretimini artırarak bölge halkına ciddi gelir sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve proje koordinatörü Aysel Eskici de Türkiye'de ilk defa bu bitkinin ticari amaçla Gaziantep'te yetiştirildiğini aktardı.

Projeye başlarken bitkinin tohumlarını deneme amaçlı Hindistan'dan getirdiklerine işaret eden Eskici, 7,5 dönümlük iki alan üzerinde yaprak ve tohum yetiştirmek üzere çalışmalar yapıldığını ve şu an için üretimde oldukça önemli aşamalar kaydettiklerini anlattı.

Yaprak üretim sahasındaki hasadın yapıldığını kaydeden Eskici, "Yaprakların kurutularak kapsül haline getirilmesi sürecini kendi bünyemizde yapabilir hale geldik. Pazar konusunda da bir kaç firmayla ciddi görüşmeler yapılıyor. İhracat için de İhracat Genel Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılıyor. İnşallah kısa süre içerisinde pazarlama konusunda da önemli mesafeler kat etmiş olacağız." diye konuştu.

G.Antepte mucize gibi üretim... Dört ayda boyu 2 metreyi geçti...

Etiketler: son dakika , haber , haberler , hindistan , oleifra , moringa oleifra , gaziantep , proje
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