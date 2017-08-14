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    Füzeye karşı 'güvenlik' sözü

    AA
    14 Ağustos 2017 - 16:35Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 16:35

    Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin Guam Adası'na füze fırlatması halinde ülkesinde oluşabilecek herhangi bir tehlikeye karşı halkın can güvenliğini koruma sözü verdi.

    Kyodo'nun haberine göre Abe, Kuzey Kore'nin, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD'ye bağlı Guam Adası'na fırlatacağını açıkladığı füzelerin, Japonya'nın dört bölgesi üzerinden geçebileceğini belirtmesi üzerine, hükümetin buradaki vatandaşların güvenliğini sağlamak için azami gayret göstereceğini vurguladı.

    Şimane bölgesi Valisi Zembee Mizoguchi'nin, merkezi hükümetin tam tedbir almasına yönelik sunduğu yazılı talebi kabul eden Abe, "Kuzey Kore füzelerinin halka herhangi bir zarar vermemesi için elimizden gelen en büyük gayreti göstereceğiz." dedi.

    Japon hükümetinin, Çin ve Rusya'nın yanı sıra ABD ve Güney Kore iş birliğiyle Kuzey Kore'ye daha fazla baskı yapmaya çalıştığını vurgulayan Abe, "Kuzey Kore'nin böylesine kabul edilemez bir hareketten vazgeçmesi önemli." dedi.

    Öte yandan Japonya, Kuzey Kore'nin füzelerinin üstünden geçebileceğini söylediği, Ehime'nin yanı sıra Şimane, Hiroşima ve Koçi bölgelerine Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait PAC-3 füze önleyici sistem yerleştirdi.

    "GUAM TEHDİDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İHTİMALİ SON DERECE DÜŞÜK"

    Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo, Kuzey Kore'nin, ABD'ye bağlı Guam Adası karasularına füze fırlatmasının pek mümkün görünmediğini söyledi.
    Yonhap ajansının haberine göre Song, parlamentonun savunma komitesinde yaptığı değerlendirmede, Güney Kore ve ABD üst düzey askeri liderlerinin bu konudaki düşüncelerini paylaştığını belirtti.
    Kuzey Kore'nin, füze fırlatma ihtimalinin "son derece düşük" olduğunu kaydeden Song, ancak Kuzey'in teknik olarak adaya ulaşma kapasitesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.
    Song, bir soru üzerine, Kuzey'in bunu yalnızca "olağanüstü" bir durumda yapabileceğini söyledi.

    Etiketler: KORE , ABD , kuzey kore
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