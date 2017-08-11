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    Füzeye değil rampaya kilitlendiler!

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 20:03Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 20:22

    ABD ve Kuzey Kore'nin savaşın eşiğine gelmesi Rusya'yı da teyakkuza geçirdi. Rus hava savunma sistemleri füzelerin fırlatılabileceği yerleri mercek altına aldı.

    Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Kuzey Kore'nin son füze denemeleri sonrasında bölgedeki gerilimin tırmanması nedeniyle Rus ordusunun ülkenin Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma sistemlerini teyakkuza geçirdiğini söyledi.

    Ozerov, "Şu anda Kuzey Kore ve çevresinde yaşananların endişelenmemize ve topraklarımızı korumak için ilave önlemler almamız gerektiğini anlamamıza yol açmaması imkansız. Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma ve hava uzay kuvvetleri güçlendirildi" dedi.

    "FÜZELERİN FIRLATILABİLECEĞİ BÖLGELERİ TAKİP EDİYORUZ"

    Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava sistemlerinin teyakkuza geçirildiğinin altını çizen Rus senatör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuzey Kore ve çevresinde yaşanan tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Kuzey Kore'ye ait füzelerin fırlatılabileceği bölgelere daha fazla dikkat ediyoruz."

    Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir askeri yetkili de, Guam'daki ABD üslerini hedef alacak ve Hwasong-12 balistik füzelerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını açıklamıştı.

     

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    Etiketler: Viktor Ozerov , Rusya , Kuzey Kore
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