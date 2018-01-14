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    Füzeli saldırıda şehit düştü

    DHA
    14.01.2018 - 21:33 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırın Irak tarafından üs bölgesine PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp asker şehit oldu.

    Güven Dağı’nda bulunan üs bölgesine dün PKK’lı teröristler tarafından sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı’ndan saldırı yapıldı. Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği piyade sözleşmeli er yaralandı. Adana Kozan nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesi’nde şehit olurken, aynı saldırıda üç asker de yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

    NEŞE İÇİNDE GÖNDERMİŞTİK

    Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in şehit olduğu haberi, Adana’da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının acı haberini alan baba Mahmut Alp ve anne Müşerref Alp, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin fenalaşan babası, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne Müşerref Alp, oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Seni neşe içinde gönderdik, böyle acı bir haber mi alacaktık" diye ağıt yaktı. Bekar olan 2 yıllık sözleşmeli er, bugün Adana'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

    Etiketler: gazetehaberleri
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