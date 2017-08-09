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    Füze tehdidi altındaki adadan açıklama: Rahatlayın ve cennetin tadını çıkartın

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 15:20Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 15:55

    Pasifik'te küçük bir ada olan Guam'dan Kuzey Kore'nin tehdidi karşısında açıklama geldi. İşte Kuzey Kore'nin tehdit ettiği Guam ve son gelişmeler...

    162 bin nüfusa sahip olan Guam'ın valisi Eddie Calvo, güvenliği garantiye almak adına Washington ile iş birliği içinde olduklarını söyledi. Calvo, televizyonda yayınlanan iki dakikalık mesajında, adaya karşı halihazırda bir tehdit olmadığını ve halkın bu konuda rahat olabileceğini belirtti. Calvo, "Her ihtimale karşı hazırlıklı olduğumuzu temin ederim" dedi.

    'KUZEY KORE'NİN BİZİ VURMA ŞANSI YÜZDE 0.000001'

    Sputnik'in haberine göre adanın ulusal güvenlik danışmanı George Charfauros ise bir Kuzey Kore füzesinin Guam'ı vurma ihtimalinin yüzde 0.000001 olduğunu dile getirdi. Charfauros, bölge sakinlerine ‘rahat olun ve cennetin tadını çıkarın' tavsiyesinde bulundu.

    Füze tehdidi altındaki adadan açıklama: Rahatlayın ve cennetin tadını çıkartın

    Sahilleri, berrak mavisi gökyüzü ve gün batımlarıyla tanıtımını yapan Guam, turistler için popüler tatil noktalarından biri. Öte yandan adada 6 bin ABD askeri ile Andersen Hava Üssü ve Guam Deniz Üssü olmak üzere iki ABD üssü bulunuyor.

    Füze tehdidi altındaki adadan açıklama: Rahatlayın ve cennetin tadını çıkartın

    ABD'YE BAĞLI... 6 BİN ABD ASKERİ VAR

    Kim Jong-un'un füze fırlatmayı planladığı iddia edilen Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası Guam Adası, turizmin yanı sıra nükleer bombaların bulunduğu iddia edilen stratejik bir askeri bölge.

    Beyaz kumları ve kristal mavisi deniziyle bilinen Guam Adası'nın nüfusu 160 bin üzerinde.

    Füze tehdidi altındaki adadan açıklama: Rahatlayın ve cennetin tadını çıkartın

    Telegraph gazetesinin haberine göre 545 kilometrekarelik ada dünyanın en aktif volkanlarıyla çevrili. Ada'nın yüzde 30'u, ABD'nin Andersen Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne ait üslere ev sahipliği yapıyor. 1898'de ABD-İspanya savaşı sırasında ABD, adanın kontrolünü eline geçirdi. ABD'nin en batısındaki toprak parçası olan Guam Adası, eyalet statüsünde değil. ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Madeleine Bordallo'nın temsil ettiği adayı, seçimle gelen Vali Eddie Baza Calvo yönetiyor. Geçtiğimiz 400 yılda, İspanya, ABD ve Japonya'nın yönetimine geçen adaya, 4 bin yıl önce ilk olarak Kamorro etnik grubundan gelen yerliler yerleşmişti. Guam vatandaşlarının yüzde 40'ı Kamorro yerlilerinden oluşuyor.

     'FÜZELER GUAM'A ULAŞABİLİR'

    Associated Press'e (AP) Kuzey Kore'nin füzeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan analistler, Kuzey Kore'nin ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam'ı vurmakla tehdit ettiği 4 bin ila 7 bin kilometre menzile sahip Hwasong-12 füzesinin ihtimal dahilinde Guam'a ulaşabilecek kapasitede olduğunu bildirdi.
    Analistler, Kuzey Kore'nin ilk denemesini mayıs ayında yaptığı Hwasong-12'nin ve geçen ay test ettiği kıtalararası Hwasong-14 füzesinin ABD'nin Los Angeles ve Chicago kentlerine ulaşabileceğini ifade etti. Kuzey Kore'nin bir diğer füzesi 3 bin 500 kilometre menzilli sıvı yakıt kullanan Musudan'ın ise Asya ve Pasifik'e kadar gidebileceği belirtildi.  Analistler, Pyongyang yönetimi tarafından şubat ayında başarılı bir şekilde denemesi yapıldığı açıklanan "karadan karaya, orta-uzun menzilli balistik füze" Pukguksong-2'nin katı yakıt kullandığını, bu nedenle sıvı yakıt kullanan füzelere göre daha hızlı ateşlenebildiğine dikkati çekti.

    Füze tehdidi altındaki adadan açıklama: Rahatlayın ve cennetin tadını çıkartın

    KUZEY KORE'DEN TEHDİT GELMİŞTİ

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'nin nükleer tehdide devam etmesi durumunda 'ateş ve gazapla karşılaşacağını' söylemesinin ardından karşı taraftan bu sözlere cevap gecikmemişti.Kuzey Kore'den bir askeri yetkili, Guam'daki ABD üslerini hedef alacak ve Hwasong-12 balistik füzelerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını belirtmişti.

    Füze tehdidi altındaki adadan açıklama: Rahatlayın ve cennetin tadını çıkartın

     

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    Etiketler: Guam , abd , füze
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