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Futbolun çirkin yüzü yine sahnelerde

Yine futbolun değil ama şansın rol oynadığı bir milli maç seyrettik ; Avrupa Kupasını seyreder gibi de olduk diyebiliriz (De javu).

Hürriyet Haber
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Tuncay ve Aurelıo'nun sahnede olduğu bir maçtı zaten bir sürü eksik ile maçı nasıl bitiririz diye bekliyorduk, bir baktık ki yine Fatih Terim şanslı günlerinden birini yaşadı ve 4-2 bitti maç.
 
Milli duygularla oynayan Millilerimiz yine aldı hazırlık maçını tebrik ediyoruz.
 
Eveeetttttt... Gelelim şimdi futbolun  gerçek ve de çirkin yüzüne.
Yine yavaş yavaş kötü kokular gelmeye başlıyor futbol liginden.
 
Geçen hafta sonu  Ankaraspor maçından sonra sayın Melih Gökçek çıktı  ve dedi  ki :  ''Zaten bu maçın akıbeti 2 gün önceden belliydi''
nereden biliyordu acaba ve biliyorsa da neden geliyordu o zaman maça.
 
İnsan sonunu bildiği bir maçı hem de 90 dakika niye seyreder ki ?

Şerife Çaldenk yazıyor


 
Sırf sonunda gazatecilere bu demeçi vermek için mi ?
 
Bu hafta da yine Ankara'dan bir ses yükseldi.
Ankaragücü başkanı Cemal Aydın maçın hakemini aradı ve herhalde Ankara ya geldiğinde ne yiyip içmek ister onu sordu :)
 
Şaka bir yana bu cüreti kendinde nasıl buldu acaba?
 
İnsanın aklına şu sorular geliyor ister istemez  ; Acaba bu maçlar futbol sahasında değil de toplantı odalarında ; kapalı kapılar ardında mı bitiyor?
 
Şimdi ne olacak peki?

(Sorularla dolu bir yazı oldu ama ne yapalım  kafamızı nereye çevirsek soru işaretleri ve alınması gereken cevaplarla karşılaşıyoruz)
 
Kötümser olmak istemem ama maalesef hiçbir şey...
 
Bu ülkede yönetici vasfında bulunan herkes şunu çok ama çok iyi çözmüş ; bizler başımıza gelen olumsuzlukları çok çabuk unutabilen ve affedebilen insanlarız o yüzden bu olayın da üzeri örtülecek ve bizler yine hiçbirşey olmamış gibi seyredeceğiz ‘sahalarda değil kapı arkalarında biten ve sonu zaten 2 gün önceden belli olan maçları ’

Hadi size iyi seyirler...

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