Futbolun aktörleri - 2

Gökmen Avcı yazıyor

Boşuna takımın 12. Adamı demiyorlar.

Yeri geldiğinde takıma katkısı çok fazla olabiliyor. Bazen de, tam tersi. Güzel giden bir şeyi mahvedebiliyorlar. Yokluğu ise derin bir sessizlik.

Taraftarların bir karşılaşma esnasında yaptığı olumsuzluklar sebebiyle takımlara, SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI verilmekte. Böyle seyircisiz oynanan karşılaşmaları hatırlarsak, bunun gerçekten CEZA olduğunu söyleyebiliriz. Televizyon başında bizler, maçı takip etmekte zorlanıp, konsantre olamazken, futbolcuların antrenman maçı havasından kurtulması, bir hayli zor olmakta. Yani derin bir sessizlik yaşanmakta.

İyi bir seyirci grubunun takımına katkısı, bir futbolcunun katkısı kadar olabilmekte. Özellikle İngiliz taraftarlar bunu çok iyi yapıyorlar. Sadece tribünlerden gelen sesi dinleyerek, maçta neler olduğunu anlayabilirsiniz. Her harekete doğru tepkiyi, hep bir ağızdan verebiliyorlar. Biz de durum biraz farklı. Maçın başlamasına kadar enerjimizin yarısını harcarız. Geriye kalanı ise ancak 60. dakikaya kadar dayanabiliyor. Karşılaşma başlayınca, genelde aynı tezarühatı, tekrar tekrar ederek, golü ve golleri bekleriz. Kazayla mağlup duruma düşülürse, o zaman “Vur Kır Parçala, Bu Maçı Kazan” sloganı atılmaya başlanır. İyi, yaratıcı ve teşvik edici tezahüratlar ise, genelde erken gelen golle olur. Fark olunca da, futbolcuların yaptığı güzel hareketlere “Oley” çekerek katılırız. Omuz omuza halaylar çekeriz. Seyircinin etkili olmasında, önemli bir faktör de, maçın oynandığı stadın yapısıdır. 1-2 Statta çok iyi sonuç alınabiliyor ama, ATATÜRK Olimpiyat Stadında bunu başarmak her halde bir hayli zor olur.

Bir de bunun tam tersi durumlar var. Maçta beklenmeyen bir skor oluşunca, seyirci de tepkisini hemen verir. Bunu ikiye ayırabiliriz. Birincisi Protestolar. Öncelikle Yönetim, daha sonra da, Teknik Direktör ve Futbolcular Protestolardan nasiplerini alırlar. Bu, tarafların üzerinde etkili olur mu? Derseniz, size daha geçen gün Sahayı Göz Yaşları İçinde Terk eden Futbolcuyu hatırlatırım. İkincisi ise, oluşan tepkinin Fiiliyata dönüşmesidir. Genelde hakem hataları veya hakemin beklentiler dışında kararlar vermesi ile başlar. Bir başka unsur da, rakip oyuncuların yaptıkları hareketlerdir. Kıvılcım çakılır ve olaylar başlar. Yabancı maddeler sahaya atılır. Koltuklar sökülüp, sahaya atılır. Tribünlerden sahaya girmeye çalışanlar ve bunu başaranlar olur. Sonuçta, belki de Galip Durumda Oldukları Maçı, Yaşanan Olaylar Sebebiyle, Hükmen Yenik Olarak Kaybederler. Dünyanın en Fanatik Taraftarına (Holigan) sahip ülke hangisidir diye sorarsak, hepimizin ortak yanıtı İNGİLTERE olur. Ama oralarda böyle olaylar yaşanmaz. Korner veya taç atışı sırasında, HOLİGAN dediğimiz adamın bir kol boyu uzağındaki futbolcunun boğazına sarılmıyor olmasına akıl erdiremeyiz. Bizimde bu seviyeye gelmemiz için, herhalde Eğitim Şart.

Futbolun Olmazsa Olmaz Aktörlerinden biri SEYİRCİ. SEYİRCİ OLMAZSA, FUTBOL OLUR AMA, ANLAMI ve ZEVKİ OLMAZ.