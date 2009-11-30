Futbolu böyle mi geliştireceksiniz?

Bu yazıda fikstürlere ve fikstürleri düzenleyenlere çatmak istiyorum. Yola da pek çok hafta sonunda olduğu gibi bu hafta sonu da futbolsuz kalmış olmaktan çıkmak istiyorum.

Gülşah Erkaya yazıyor

Ülkemizde hem Süper Lig’de hem de Bank Asya 1. Lig’de takımı olan sadece 4 şehir var. İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep…

İstanbul ve Ankara’nın aynı zamanda Süper Lig’de birden fazla takım bulunduran iki kent özelliğini taşır. Bizim fikstür yapıcılarımız ve tarih atıcılarımız bu iki büyük kentimizin takımlarının maçlarını düzenlerken, yayıncı kuruluşun da talepleri doğrultusunda tarih ve saatlere büyük titizlik gösterirler. Aynı anda başlamayı gerektiren özel durumlar dışında tarih ve saatlerde bir çakışma yaşanmaz. Hatta İstanbul ve Ankara trafiği ve güvenlik sorunları düşünülerek aynı güne aynı kentte 2 maç denk getirilmemeye çalışılır.

Oysa bu iki büyük kentimizin yanında daha az büyük olan iki kentimiz, Gaziantep ve Kayseri için bu kadar ince düşünce ve hesaplara girilmez. Oysa ki her iki kentin de çok önemsediği iki takımı bulunuyor. Gaziantep’te Gaziantepspor ve Büyükşehir Belediyespor. Kayseri’de Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor. Her iki kentin bu ikişer takımının taraftar kitlesi de aşağı yukarı aynıdır.

Bu sezon liglerimizin başından beridir Gaziantep’te kentin her iki takımının maçları neredeyse yüzde yüze varan oranda çakıştı. Gaziantepspor deplasmandaysa, Büyükşehir de deplasmanda, yahut tam tersi, Gaziantepspor evindeyse, Gaziantep Byükşehir de evinde oynadı.

9. haftada da ise tam anlamıyla işin suyu çıkmıştı. Büyükşehir saat 15’de başlayan maçta Hacettepe ile oynarken, aynı gün Gaziantepspor saat 16’da başlayan maçta Fenerbahçe ile oynamıştı. Taraftar, güvenlik güçleri, kentin protokolü ve basın tam anlamıyla ikiye bölünmek zorunda kalmıştı.

Ben bu durumun Gaziantep futboluna ve takımlarına ne kadar zarar verdiğinin şahidiyim. Aynı serzenişleri Kayserili meslektaşlarımızdan da defalarca duydum.

Bu durumu düzeltmek için neler yapılması gerektiğini ayrıca anlatmam gerektiğine inanmıyorum. Ama kesinlikle düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Düzeltilebileceğine de inanıyorum. Tabi ki bu konunun yetkilileri Anadolu ile İstanbul futbolu, taraftarı ve basınının aynı derece önemli olduğunu düşünüyorlar ve bu sorunu önemsiyorlar ise…

Bakın bu hafta Gaziantep ve Kayseri takımlarının maçları vardı. Ama iki şehrin hem Süper Lig hem de 1. Lig takımları deplasmanda oynadı. Bu iki şehirdeki futbolseverler ise maç izleme yerine bol bol hava aldı. Merak ediyorum, bu işler, bu düzenlemeler bu kadar hassas ve zor işler mi?.. Bayramınız kutlu olsun…