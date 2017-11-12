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    Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi!

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
    12.11.2017 - 19:18 | Son Güncelleme:

    TFF 3’üncü lig 3’üncü Grup’ta 1-1 sona eren Çorum Belediyespor ile Osmaniyespor arasında oynanan maçın ardından taraftarlarla futbolcular arasında arbede yaşandı. Arbedede polis copla müdahale etti.

    Çorum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Osmaniyesporlu futbolcular soyunma odasına girmeye başladı. Bu sırada tribündeki bir grup taraftar bazı futbolcuların kendilerine küfür ettiğini öne sürerek sahaya girerek rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi. Durumu gören diğer tribündeki taraftarların da sahaya girmesiyle olaylar büyüdü. Saha içinde büyüyen olaylara polis coplarla müdahale etti.

    Arbedede yaralanan bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Stat dışına taşan olaylarda İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sık sık uyarılarda bulundu.

    Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi

    Olaylar güçlükle kontrol altına alınırken Çorum Belediyespor ile Osmaniyesporlu bazı futbolcular karakola giderek şikayetçi oldu.

    OSMANİYESPORLU FUTBOLCU YARALANDI

    Bir futbolcusunun ve teknik ekipten bir arkadaşlarının darp edildiğini söyleyen Osmaniyespor Teknik Direktörü Osman Güneş, "Gerginliğe hiç gerek yoktu. Birileri bu olayları buralara getirdi. Kaybedersin, kazanırsın. Ancak kişiliği kaybetmemek lazım. Küfür mü olmuş ne olmuş ortam gerildi. Ben Çorum Belediyespor yönetimine teşekkür ediyorum. Bize her konuda yardımcı oldular. Tabii bu olaylar üzücü" dedi.

    Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi
    Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi
    Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi
    Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi
    Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi

     

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