Futbolcu transfer eder gibi.. '3 yıllık mukaveleye imza attı, forvet oynar'

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 ay boyunca teknik takip yaptıkları bazı kişilerin Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, Manisa ve Samsun illeri arasında bazı kadınları koordineli olarak değiştirip fuhuş yaptırdıklarını ortaya çıkardı. İllerde "ajans ve tanıtım organizasyonu" adı altında çalışıyor süsü verilen yabancı uyruklu ve yaşı küçük kadınların da bulunduğu 30 kişiyi Bursa’ya transfer eden 3'ü kadın 11 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

FUTBOLCU TRANSFER EDER GİBİ MENAJERLİK ÜCRETİ ALMIŞLAR

Zanlıların ve mağdur kadınların emniyetteki ifadelerinin ardından çetenin "futbolcu transfer eder" gibi ilden ile gönderdiği kadınların üzerinden transfer parası aldıkları ortaya çıktı. Bursa’ya getirilen kadınların futbolcular gibi transfer ücretlerinin olduğu, aralarında yaşı küçük kızların da bulunduğu kadınların lüks hayat vaadiyle lüks otellerde saati 600 liraya fuhuşa zorladıkları öğrenildi. Çetenin ağına düşürdüğü yaşı küçük kızları da tehdit ve şantaj ile fuhuş yapmaya zorladıkları kadınların fotoğraflarını kendilerine ait eskort sitelerinde yayınladıkları ortaya çıktı.

OTELLERİN BAŞI DERTTE

Öte yandan çetenin kadın listesi tutup müşterilerine whatsap üzerinden kadınların fotoğrafları ile kalacakları otel odasının fotoğraflarını gönderdikleri ortaya çıktı. Çetenin lüks hayat vaat ederek son model otomobillerde otele götürdükleri kadınları fuhuşa ikna ettikten sonra müşterilerden aldıkları paralara da el koydukları ortaya çıktı. Aralarında dünyaca ünlü otel zincirlerinin de bulunduğu Bursa'daki bazı lüks oteller hakkında kayıt dışı konaklama yaptırdıkları iddiasıyla işlem başlatılacağı, Bursa Fuhuş Komisyonu tarafından bu ismi geçen otellere 30 günden 90 güne kadar kapatma cezaları gelebileceği öğrenildi.

'FORVET OYNAR 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI'

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik takibin ardından çete üyelerinin fuhuşa zorladıkları kadınların tranferleriyle ilgili şifreli konuşmalarını da ortaya çıkardı. Çete üyelerinin şehirler arası kadın transferi sırasında "Yeni transferi gönderiyorum, 3 yıllık mukaveleye imza attı, forvet oynar" gibi şifreli konuşmaları ortaya çıktı. Zanlıların otel odalarında müşterilerine ilişki öncesi rulet oynattıkları öğrenildi.

İsimlerinin C.K., S.K., M.P., Y.G., A.I., Ö.Ö., M.G., M.G., M.Ç., U.G. ve E.M. olduğu öğrenilen 3'ü kadın 11 kişi "İnsan ticareti yapmak, Yaşı küçüğün fuhşa teşviki, Fuhşa teşvik aracılık ve yer temini, 6136 Silahlar Kanununa Muhalefet, Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek" suçlarından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.