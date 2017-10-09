Futbol kadınlara çok yakışıyor: Kızlar Sahada

Çok sık karşılaştığımız bir organizasyonla karşı karşıya değiliz. Bu anlamda, sizden sürecin doğuş ve şekilleniş hikayesini dinleyebilir miyiz?

Sahada’nın çok ilginç bir hikayesi var aslında. Bundan beş sene önce, Serra diye bir arkadaşım beni arayıp “Akşam halı saha var Melis, hadi sen de gel,” dedi! Ben de “Şaşırdın sen herhalde, Mert’i aramaya çalışırken beni mi aradın?” dedim. Ama doğru aramıştı. Biz o akşam 14 kadın ilk defa futbol oynadık ve takım ruhunun insanı nasıl güçlendiren bir şey olduğunun farkına vardık. Ve ben de o gece futbolu bütün kadınlara götürmek istediğime karar verdim.

Sistem nasıl işliyor? Takımlar geliyor, lig kuruluyor, maç tarihleri belirleniyor vs. o süreç/düzen nasıl işliyor?

Dört farklı organizasyonumuz var. Kızlar Sahada Turnuvamız mayıs ayında iki hafta sonu sürüyor. Ekim ayındaki ligimiz sekiz hafta sürüyor ve deneyim kazanmak isteyen takımlar katılıyor genelde. Liseler arasında düzenlediğimiz Gençlik Kupamız ve 10-12 yaşlarındaki kız çocuklarını güçlendirmek için başlattığımız Kızlar Sahada Akademi Projemiz var. Oyuncular Lig, Turnuva ve Gençlik Kupası için www.kizlarsahada.com’dan kayıt oluyorlar ve sahaya çıkıyorlar.

"Beş yılda 30 Bin TL’nin üzerinde bağış topladık."





En çok hangi kesimlerden katılımcılar oluyor, neden? Ayrıca tamam, güzel, hoş top oynuyoruz, stres atıyoruz ama bunun yanında hedeflediğiniz bir sosyal fayda var mı, nedir?

Kızlar Sahada ilk olarak bir kurumsal turnuva olarak ortaya çıktı. Bu yüzden takımlarımızın çoğunu kurumsal şirketlerin kadın çalışanları oluşturuyor.

Tabii ki kadınların sahaya çıkmasının çok özel bir sebebi var. Bizim turnuvada kadınlar hem güçlenmek hem de çocukları güçlendirmek için sahaya çıkıyorlar. Her yıl mayıs ayındaki turnuvamızda seyirci bilet gelirlerimiz sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyor. Beş yılda 30 Bin TL’nin üzerinde bağış topladık. Son 3 yıldır da seyirci gelirlerimizi AÇEV’in Baba Destek Programı ile paylaşıyoruz. Bu amaç kadınların sahaya çıkması için inanılmaz bir motivasyon.

Ne kadar da olsa toplumsal zihinde “halı saha” eril bir pozisyondan kodlanmış. Maçlarınızda bunun yansımaları oluyor mu? Tam da erkek gibi sevinmeler, kızmalar vs. Olmuyorsa kadınlar bu tip durumlarda nasıl tepkiler veriyor, ilginç örnekler yaşanıyor mu?

Kadınlar bizim sahamızda tam da olmak istedikleri gibi davranıyorlar. İsteyen makyaj yapıp sahaya çıkıyor, isteyen fön çektirip geliyor isteyen de şortunu formasını çekip saçını toplayıp dilediği gibi top peşinde koşturuyor. Ama pankartlarımız meşhurdur! Bütün takımlar bir slogan belirler ve bu sloganla sahaya çıkar. “Diyetteyiz gol yemicez” diyen de var, “Tsubasa’nın Askerleriyiz” diyen de! Sahada komik şeyler de oluyor anlayacağınız.

İşin içinde mücadele ve futbol olunca gerginlikler olmuyor desek yalan olur. Ama genele bakarsak her maçın sonunda el sıkışan rakipler görebilirsiniz Kızlar Sahada’da.

Sizinle bu sayfalardan tanışan insanlara hem takip etmeleri hem de katılımcı olmaları adına ilerleyen dönemdeki planla ilgili bilgi verir misiniz? Önümüzdeki takvim nasıl işleyecek?

Ekim ayındaki ligimiz için kayıtlarımız sona ermek üzere. Ancak mayıs ayı turnuvası için kayıt olabilirler. Bütün organizasyonlarımızla ilgili bilgiyi web sitemiz üzerinden edinebilirler. Turnuvaya katılmak için herhangi bir futbol bilgisine ihtiyaçları yok, biz hep birlikte sahaya çıkmak, eğlenmek, spor yapmak ve takım ruhunu deneyimleyip güçlenmek için sahadayız. Bütün kadınları bunu denemek için sahaya bekliyoruz!