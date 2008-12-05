Sonuç şaşırtıcı; voleybol.

Bu sonuç sadece Brezilya’da yaşayanları şaşırtmamış. Onlar için futbol hayatlarının hiçbir döneminde spor olarak algılanmamış zaten. Daha çok din gibi bir şey….

Rio’daki Maracana stadı bu gizli dinin mabediyse, Corcovado dağı üzerinde heybetli yapısıyla dünyanın 7. harikasından biri seçilen İsa heykeli de tanrısıdır kuşkusuz. Son zamanlarda bu tanrı, Olimpos dağını mesken tutan Zeus’tan bile daha havalı duruyor.

H.Deniz Çekin yazıyor

Brezilyalılarla aynı dili konuşan Portekiz’de de durum çok farklı değil. Diktatör Salazar’ın ülkeyi yıllarca “fado, fiesta, futbol” üçlemesi ile yönetmesi hala entel-dantel sohbetlerin ana konusu olabilir.

Hadi onlar az gelişmiş diyelim. Artık üzerinde güneşin eskisi kadar fazla görülmediği İngiltere’ye ne demeli? Japonlar’ın İlhan MANSIZ aşkı neden kaynaklıyor?

Durum tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de aynı; futbol spordan farklı bir şey.

Bu derece popüler olan futbola verilen önemin abartılması da ayrı bir eleştiri konusu. “Memlekette o kadar önemli problem varken….” diye başlayan cümlelerin yabancısı değiliz Türk insanı olarak.

Aynı zamanda; bir bıyık altı tebessümü vesilesi, önemli konulara vakıf olamama hödüklüğü, cahil halkın aşağılanma fırsatı olarak da sunulabilen futbol, zaman geçtikçe inadına daha da çok seviliyor.

Futbol, artık, kasaba politikacılarının zamları unutturabilme uyanıklığından çok daha fazlası.

Bağımsız bir karakteri var. Moralimizi düzeltebilme yeteneğine sahip. Birleştirici tarafı var, aidiyet duygumuzu geliştiriyor. Mutluluğunun tadı uzun süre saklanabiliyor. Mutsuzluğu ise uzun sürmüyor. Taraftarlık, tatlı bir rekabetten öte ayırımcılık yapmıyor.

Yalnızlık çağında yalnız hissettirmiyor. Can sıkıntımızı atlatırken bize yardımcı olabiliyor.

“Futbol ile aldatmak” aut. “Futbol ile atlatmak” ise gol kadar güzel.