Futbol hiç aldatmadı

Seni hiç aldatmadim aldatmayi hiç sevmem

(MFÖ – Ele Güne Karşı)

Bugün başlıyoruz.. Her futbol aşığının hayatında önemli kilometre taşlarından biri olan, insanın futbol dağarcığının en özel anlarını oluşturan Dünya Kupası’na geri sayım bitti. En sonunda. Ve nihayet. Ohhh.

Euro 2016 hayalkırıklığı henüz üzerimizde ağırlığını koruyor. Bu tür bir organizasyonu düzenlemenin ilk kez bu kadar yakınından dönmüş olmamız Polyanna’cılar için güzel çağrışımlar yaratabilir. Bu kadar kılpayı bir oylama sonucunda kimsenin aklında bir soru işareti yok: Türkiye bu işi yapabilir ve herkes bunu biliyor. Şimdiden sonra yapılacak iş tanıtım filmindeki gibi Avrupalıların ‘kapısını çalmak’ ve sonra kabul edilmeyince dışarı çıkıp cama taş atmak yerine futbol yatırımlarına tesis ve insan anlamında hız vermektir. Gerçekçi olmak ve planlı ilerlemektir. Bu federasyon, bu kulüp yönetimleri ve en önemlisi genel anlayışla bu olur mu? Zor. Geçelim.

Fenerbahçe’nin Stoch transfer haberi genelde ‘Galatasaray’ın elinden aldı’ diye devam ettiğinden, bir başka ‘inat transferi’ mi sorusunu sordurmak zorunda. Genç oyuncu Chelsea’de fırsat bulamadı ama oynadığı maçlarda çok yararlı oldu. Yetenekli bir oyuncu olduğu kesin ama bu tür oyuncular iyi takım yönetimleri sayesinde parlayabilir. Henüz teknik direktörü bile ‘resmen’ belli olmayan bir takım için yanında bol soru işaretleri ile gelen bir oyuncu. Fenerbahçe sonunda bir yabancı futbolcudan para kazanabilir mi? Zor. Geçelim.

Federasyon’un sayıların arkasına sürekli artılar koyarak değiştirdiği yabancı futbolcu sayısı en son 6+2+2 ye getirildi. Kulüplerin sürekli yaptıkları ve kelimenin tam anlamıyla ‘ellerinde patlayan’ sözleşmelerin futbolcularını tribünde oturtabilmesini sağlayan bir düzenlemeden öte bir şey değil. Yabancı futbolcunun yanında altyapı oluşumlarını da zorlayacak ve kulüpleri doğru altyapı yatırımlarına yönlendirecek uygulamalar da olursa federasyonun gerçek amacının futbol markamızı yükseltmek olduğunu düşünebiliriz, ama bu hali ile sadece birilerinin paçaları kurtuluyor. Yakın zamanda düzelir mi? Zor. Geçelim.

Geçelim. Geçelim. Bugün 11 Haziran Cuma. Bugün içinde milli takımımız olmasa da Afrika’nın ilk Dünya Kupası başlıyor. Önemli isimlerin kadroların dışında kaldığı bir turnuva olacak ve şimdiden gözüken şu: çok önemli sürprizlerin yaşanacağı bir kupa olacak. Hava sıcak olacak. Bir ay boyunca etrafımızda sürekli futbol olacak.

Futbol ne şekle sokulmak istenirse istensin, saf hali ile dünyanın en güzel oyunu. Futbol oyunu ile ilgili hayalkırıklıklarımız, kızgınlık ve küskünlüklerimiz olabilir. Taraftarı olduğumuz kulüp takımları saçmalıyor, tuttuğumuz milli takım Dünya Kupası’na katılamamış olabilir. Yine de bu ay futbola yeniden aşık olduğumuz bir ay olacak. Futbol bizi hiç aldatmadı çünkü.