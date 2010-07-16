Futbol enteresan

2010 Dünya Kupası bana şunu gösterdi;

Biz futbolu seviyoruz arkadaşım!

Bakma sen, biz Ömer Üründül’ü de seviyoruz.

Ahmet Çakar’ı da, Sergen’in patlayacak gömleğini de seviyoruz.

Kuzey Kore’yi seviyoruz, Yunanistan’ı bile seviyoruz.

Ronaldo’yu, Maradona’yı, Aygün’ü, K.Orhan’ı, Şenol 3’ü, Mourinho’yu, Hakan Şükür’ü, Guti’yi, Lugano’yu, Hagi’yi, Cantona’yı, Milne’nin tercümanı Ali Emeç’i, Şevket Belgin’i, Ali Şen’i de seviyoruz.

Fakat bu mereti niye seviyoruz?

Adamlar bilimsel olarak açıklamışlar.

Dünyada el dışındaki uzuvla oynanan tek spor, futbol.

Düşünün, bir çöpü çöp kutusuna elle mi atmak zor, ayakla mı?

Bir kere bilinç altında çok dolaylı yoldan bu zorluk cezbediyor.

Peki bu zorluk niye cezbediyor?

Çünkü biz biliyoruz ki, Boston Celtics – Trabzonspor ile basket maçı yapsa, %0 şans var.

Ama Brezilya – Keçiörengücü ile futbol maçı yapsa, %0.001 bile ihtimal olsa, o maç 0-0 bitebilir.

İşte o ihtimali bekliyoruz.

Bu maddelerden sadece biri.

Peki biz seviyoruz.

Kadınlar niye sevmiyor?

Niye 1 kadın, 4 senede bir yapılan bir şölene, 1 ay dayanamıyor?

Çünkü kadınların sinir sistemi ile seninki farklı.

Kadınların ayak ile çoğu şeye tepkisi yok.

Kadınlarda ayakla oynanan hiçbir şey, beyinde bir etki yaratmıyor.

Aynı adamlar, kadınların niye araba kullanamadığını da böyle açıklıyor.

Çünkü, sen araba kullanırken ayak hareketlerin ile beynini ayırabiliyorsun.

O ayıramıyor.

Bunda kızacak birşey yok, hanımlar.

Malesef bilim bu.

Size sadece roka ye, tere ye, kuzu kulağı ye diyen de bilim,

Bunu söyleyen de.

Ama isterseniz şöyle toparlayayım.

Biz futbolu seviyoruz.

Çünkü biz Burcu Esmersoy’u seviyoruz.

