Açıklıyoruz: Futbol dünyasını sarsacak itiraflar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Futbol’da FETÖ” soruşturmasında itirafçı futbolcuların verdiği ifadeler, futbol dünyasını yerinden sarsacak nitelikte...

İtirafçı futbolcuların verdiği ifadeler sonunda, Süper Lig’te top koşturan futbolcuların, takım çalıştıran antrenör ve menajerlerin de adı soruşturmaya girdi. 3 büyük takımın futbolcularının da aralarında bulunduğu ve FETÖ ile ilişkisi olduğu iddia edilen bu futbolcuların önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılması bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi muhabiri Toygun Atilla ve TRT İstihbarat Şefi Erdal Kılınç’ın hazırladığı TRT Radyo Haber’de yayınlanan “Türkiye’nin davası” adlı programda dün “Futbolda FETÖ” soruşturması konuşundu. Programa, canlı olarak bağlanan Hürriyet Gazetesi spor yazarı İsmail Er, FETÖ’nün 1998’de İhsan Kalkavan eliyle BJK’yi ele geçirme projesinin detaylarını anlatırken, Fenerbahçe Klubü Başkanı Aziz Yıldırım’ın avukatı Faik Işık’da Şike kumpası sırasında yaşananları paylaştı.

12 FUTBOLCU, 4 ANTRENÖR, 2 MENAJER

Programda, “Futbolda FETÖ” kumpası soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcular Zafer Biryol, Uğur Boral ile kaleci Ömer Çatkıç’ın verdiği ifadeler sonunda soruşturmanın genişletildiği iddia edildi. Bu 3 futbolcu ifadelerinde, halen Süper Ligde aktif olarak futbol yaşantısını sürdüren aralarında 3 büyük kulüp futbolcularının da bulunduğu FETÖ ile bağlatılı futbolcuların isimlerini savcılıkla paylaştı. İtirafçı futbolcuların antrenör ve menajer ismi de verdiği iddia edildi. Soruşturmaya halen aktif spor yaşamları devam eden 12 futbolcu, 4 teknik direktör ve 2 menajerin ismi dahil edildi. Bu isimlerin dışında bir çok eski futbolcu ve antrenörün de ismi soruşturmada geçiyor.

“FETÖ İLE GAZİANTEPSPOR’DA TANIŞTIM”

Telefonunda örgütün gizli haberleşme programı çıkan Fenerbahçenin eski oyuncusu Bekir İrtegün, FETÖ ile Gaziantep’te oynarken tanıştığını itiraf etti. İrtegün, Ahmet isimli bir okul müdürünün düzenlediği kaleci Ömer Çatkıç’ın da aralarında bulunduğu bazı futbolcuların katıldığı sohbetlere gittiğini anlattı ve şunları söyledi:

“Ahmet bizi arar, toplantılara katılırdık. Bazen müdürün, bazen de futbolcuların evinde olurdu. Bu yapının futbol camiasında olma nedeni tahminime göre “biz burada varız” intibaını vermek içindi. Toplantıda dini konularla birlikte Fetullah Gülen’den bahsedilirdi. Fenerbahçe’ye transfer oldum Ali Şenel isimli bir kişi irtibat kurdu. Fenerbahçe’de birçok isimle birlikte kendi okullarında düzenlenen toplantılar da olurduk.”

“ACIMI KULLANDILAR”

Kaleci Ömer Çatkıç ise birer yıl arayla babası ve ablasını kaybettiğini belirterek, eski bir futbolcunun yönlendirmesiyle FETÖ ile tanıştığını, bu acılı durumundan yararlandıklarını söyledi. Çatkıç, Gaziantep, Gençlerbirliği, Bursa, Antalya da oynarken örgütün hocalarının düzenlediği futbolcuların katıldığı toplantılara gittiğini en son bir AVM’de Bylock yüklediğini itiraf etti.

“HÜSEYİN GÜLERCE İLE GÜLEN’İ ZİYARET ETTİK

”Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini anlatan diğer bir isim Zafer Biryol’du. Biryol, 2001 tarihinde Göztepe’de oynarken Ali Tuncay’ın sohbetlerine katıldığını ilk zamanlarda Risale-i Nur okutulduğunu daha sonra toplantıların Fetullah Gülen’i övücü sohbetlere döndüğünü vurguladı. Biryol şunları söyledi: "2006’da Fenerbahçe’de top oynadığım dönemde önce ABD New York eyaletine oradan da Pensilvanya’ya Fetullah Gülen’i ziyarete gittim. Bu geziyi düzenleyen Konyaspor’dan tanıdığım, özel bir kreşin müdürü olan Aykan Ataseven’dir. Bizim ziyaretimize hatırladığım kadarı ile gazeteci Hüseyin Gülerce, İzmir Kemeraltı’da esnaf olarak bildiğim Yusuf Pekmezci ilahiyatçı ya da gazeteci olarak bildiğim Ahmet Kurucan vardı. 30 kişi Gülen’in sohbetine katıldık. Cevdet Türkyolu, ikinci gün beni Fetullah Gülen ile tanıştırdı. Girerken teslim ettiğimiz cep telefonlarını iki gün sonra aldık.”

Konya Fenerbahçe ve Çaykur Rize’ ve Mersin İdmanyurdu’nda oynayan ve transfer olduğu her takımda örgütün bir sorumlusuyla irtibatlandırıldığını anlatan Zafer Biryol, futbolu bıraktıktan sonra örgütün Kanada imamı İsmail Nazlı ile Nil Akademisi’nde bir araya geldiğini belirtti. Zafer Biryol, Büyükçekmece’de katıldığı ve Fetullah Gülen’in anlatıldığı bir sohbetten sonra, 2015 tarihinde örgütün haberleşmek amacıyla Saffet adında bir kişinin Bylock yüklediğini itiraf etti

SOHBETLERE TUNUSLU FUTBOLCUYU DA GÖTÜRMÜŞLER

Eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ ile ilk tanıştığı kulubün Gençlerbirliği olduğunu söyledi. Ankara’da bir öğretmenin futbolculara abilik yaptığını söyleyen Uğur Boral, o dönem Gençlerbirliği’nde bir dönem top koşturan Tunuslu futbolcu Sami Gtari’nin de FETÖ’nün sohbet toplantılarına katılan futbolculardan biri olduğunu söyledi.

BERAAT EDEN FETÖ’CÜ FUTBOLCU

“Futbol’da FETÖ” soruşturmasında FETÖ üyesi olduğu belirlenen bir futbolcunun “Şike operasyonları” kapsamında geçmişte gözaltına alındığı da ortaya çıktı. FETÖ üyesi bu futbolcu gözaltına alındı ancak çıkartıldığı savcılık tarafından o tarihte serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan bu futbolcu, şike soruşturması kapsamında yargılandı ve beraat etti. Bu da FETÖ’nün kendi mensuplarını nasıl kolladığına ilişkin bir ayrıntı olarak soruşturma dosyasında yer aldı.