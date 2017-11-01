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Ali Turan ve eski eşi Rana Altıntaş'tan o iddialara sert tepki

Anadolu kulüplerinden birinde top koşturan futbolcu hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 12:13 | Son Güncelleme :

Habere göre ünlü futbolcu Ali Turan, 2015’te evlendiği eşine, “Kendimi erkek gibi hissetmiyorum” dedi. Bu itiraf üzerine şoke olan Rana Altıntaş hemen dava açtı. Hatta hakimden "Eşim gay olduğunu söyledi. Bu yönde rapor alınsın" diyerek boşanmanın buna göre kararlaştırılmasını talep etti. Ancak bu isteği, mahkeme tarafından reddedildi... Hakim, büyük bir aşkla başlayan evliliği bitirdi.

BÖYLE BİR TALEBİM OLMADI

Bu iddiaların ardından hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Ali Turan'ın 10 gün önce resmen boşandığı eşi şunları söyledi: Biz sessiz sedasız boşandık, hatta yayın yasağı da vardı.Yazılanlar doğru değil. Benim mahkemede böyle bir talebim olmadı. Böyle bir haber ile gündeme geldiğimiz için çok üzgünüm, en çok da eski eşim için üzüldüm." dedi.

ALİ TURAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Takvim'de yer alan iddiaya çok sert tepki gösteren Ali Turan, yaptığı açıklamada;

"Kamuoyunun ve Değerli Basın Mensuplarının dikkatine, Malumunuz olduğu üzere 2015 yılında sizlerin de huzurunda yapmış olduğum bir evlilik teklifi ile hayatımı Rana Altıntaş ile birleştirmiştim.  
Her evlilikte olabileceği gibi bizim evliliğimizde de mahkemece 'şiddetli geçimsizlik' olarak tanımlanan bir takım anlaşmazlıklar meydana geldi ve mahkemece gizlilik kararı verilen bir yargılama neticesinde boşandık.  Aile kurumu, kadın erkek ilişkileri, doğup büyüdüğüm coğrafya gereği bağlı olduğumuz değerler silsilesi nedeni ile ne evliliğim hakkında ne ayrılığım hakkında en ufak bir beyanım olmadı." dedi. 

Ali Turan, açıklamasında  "Alçak bir saldırının hedefi oldum. Bu saldırıda benim ağzımdan hiç kullanmadığım bir cümle kullanılmış gibi ifade edilmiş, Haber başlığından başlamak  üzere tamamı yalan ve çarptırmalarla dolu bir takım ifadeler kullanılmıştır.
Bu suçu işleyen başta adı geçen muhabir olmak üzere tüm şüpheliler gerekli cezaya çarptırılacaktır. Buna ilişkin başvurularımız derhal bu sabah yapıldı.
Ayrıca ibreti alem olsun diye, insanların izzeti nefsi ile oynanmasının bu kadar kolay olmadığını göstermek adına bu işin müsebbiplerine  tazminat davası da açacağımı sizler aracılığı ile paylaşmak isterim. Kendimi, cinsel tercihimi anlatmaktan ar ederim. Ancak geçmiş yaşamım en büyük delilimdir." ifadelerine yer verdi. 

 

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Etiketler: Futbolcular , Boşanma
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