Futbol davranış bozukluğu yapıyor

Fakat kimse futbolun ne olduğunu bence bilmiyor, bizlerin futboldaki yerini bile bilmiyor.



Ancak dışarıdan nasıl görüyorsa öyle konuşuyor.

Sevgili sporseverler; sporseverler diyorum çünkü futbol bir spordur. Geçenlerde bir okul toplantısında konuşan bir öğrenci velisinin sözleri beni çılgına çevirdi. Söylediğine göre danıştığı bir psikolog “ çocuğuna futbol oynatma, çünkü davranış bozukluğu yapıyormuş, başka spor yapsın” demiş. Veli de öğretmene “oğluma futbol oynatmayın başka spor yapsın” diyor. Buyurun buradan yakın. Ne dersiniz? İşte spor bilgimiz bu kadar. Bir psikolog bu sözleri söyleyebiliyorsa bravo.

Şu bilinsin ki spor; insanlarımızı ve çocuklarımızı dış dünyaya açan çok önemli bir araştır.

Bütün spor dalları, insanların olumlu davranışlar kazanmasına sebep olur. Yaşarken mutlu olmak istiyorsanız mutlaka gününüzün 1,5 saatini sporla geçirin. Spora dair hiç bir şey yapamıyorsanız günde 1 saat yol yürüyün.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Takım sporları çocuklarda planlama, uygulama, strateji, pratik zekâ, paylaşma, mücadele, birlikte hareket etme, takım olma gibi daha sayamadığım birçok beceriyi geliştirir. Yoksa üniversitede bizlere pedagoji dersleri veren profesör öğretmenlerimiz yanlış mı biliyorlar.

Ha şunu diyebilirsiniz “ kavga ediyorlar” evet, çocuk kavga edecek, çünkü kavga ederken de bir şeyler öğrenir. Arkadaşlarıyla kavga etmeyen çocuk gördünüz mü? Hayır.

Çocuk oyun oynarken kavga etmiyorsa mücadele ruhunu geliştirmiyor demektir. İşte bu asıl problemdir. Tabiî ki vursun kırsın demiyoruz, fakat çocuk kavga etmesini de öğrenecek.

İşte sporu ne kadar bildiğimiz ortada. Okullarda da böyle, müdürlerimiz “kaldırın bunu sporu nedir bu, çocuklar devamlı kavga ediyorlar” Bırakın onlar kavga etsin biz ayırırız. Yeter ki spor yaparken kavga etsinler. Hayat zaten bir kavga değil mi? Çocuk bunu okulda öğrenmeyecek de nerede öğrenecek.

İşte çok konuşuyoruz ama hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz kadar konuşmayı öğrendiğimiz anda, adam olacağız.