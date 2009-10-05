Futbol 11 kişi ile oynanır

Bir takımın bu bölgelerden birinde çok iyi olması bazı maçları kurtarabilir. Ancak bir takıma “iyi diyebilmek için” her üç hattının da iyi ve uyumlu olması gerekir.

Bu bölgelerden hiç birisi üvey evlat değildir. Tek başına takımın tamamı da değildir. Bir teknik direktör takımının hücum bölgesine ve gol atmasına yoğunlaştığı kadar, defansına ve gol yememesine de yoğunlaşmalıdır.

Gülşah Erkaya yazıyor

Şimdi bunları ben biliyorum ama Rijkaard’ın bildiğinden şüpheliyim.Galatasaray’a geldiği günden beridir izlediğim maçları değerlendiriyorum. Hoca maç içindeki değişikliklerin yüzde doksanını hücum bölgesinde yapmış. Baros çıkar Nonda girer. Nonda çıkar Kewell girer...Ankaragücü maçını izliyoruz. Defans tel tel dökülüyor. Orta saha desen ortada yok. Galatasaray için GOL “geldim, geliyorum” diyor... Orta saha ve defans “Bana müdahale et” diye bangır bangır bağırıyor... Peki Rijkaard ne yapıyor? İzlediniz işte, Elano dışarı Kewell içeri, Baros dışarı Nonda içeri. Aydın dışarı, Topal içeri...Bu ve benzeri değişiklikler Galatasaray için farz haline geldi. Artık Galatasaray’ın rakipleri oyun planı kurarken, Baros çıkıp Nonda girdiğinde ya da, Elano çıkıp Kewell girdiğinde ne yapacakarını da planlamaya başladı.Rijkaard sanki takımın gerisi ile ilgilenmiyor. Servet, Emre, Hakan, Gökhan, Sabri... elinde kim varsa koy geriye... Diz yan yana... Onlar orada dursun sen ileri bak. Böyle taktik olmaz. “Birileri at gözlüğünü çıkarıp, antrenmandakini bilmem ama sahadaki Galatasaray’ın nasıl yönetildiğine iyi baksın” derim... Derim ama korkarım ki sadece, derim...

FENERBAHÇE uyanık olmalı...

Sezon başında lige fırtına gibi giren, gelene üç, gidene üç atan Galatasaray üzerinde oynanan oyunlar şimdi de Fener üzerinde deneniyor.

Galatasaray’ı şişirip, Arda’yı TV, TV gezdirip, aferinle, maaşallahla zıvanadan çıkardılar. Takımın ne konsantrasyonu kaldı ne akordu.

Şimdi de Fenerbahçe’ye aynı şeyi yapıyorlar. Aslanım Alex... Süpersin... Emre bambaşka... Bu takım yenilmez... 10 da olur, 20 de... Türü şişirme ve dikkat dağıtmaya yönelik numaralar dönüyor ekranlarda ve köşe yazılarında. Daum uyanıktır yemez bunları. Ama gencecik futbolcular için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bence Fener yetkilileri bu tehlikenin önlemini çok ciddi olarak almalı.

Tabi Galatasaray’ın yaşadığı tökezlemeyi yaşamak istemiyorlarsa...