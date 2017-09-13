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    Furkan’ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi

    İHA
    13.09.2017 - 19:14 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 19:23

    Almanya’da ‘Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyunu sonrasında intihar ettiği ileri sürülen 14 yaşındaki Furkan Şen’in cenazesi memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine gönderildi.

    ALMANYA’nın Rastatt şehrinde geçen günlerde meydana gelen olayda Furkan Şen, ‘Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyununun oynadıktan sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü. Şen’in cenazesi, Rastatt şehrinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sandıklı ilçesine gönderildi. Furkan Şen’in cenazesi, perşembe günü Sandıklı’ya bağlı Karadirek köyünde toprağa verilecek.

    İntihara yol açtığı iddia edilen ‘Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyununu oynayan çocukların virüs yoluyla bilgilerine ulaşılarak şantaj yapıldığı iddia edilirken, bu yolla yaklaşık 130 çocuğun intiharına sebep olduğu ileri sürüldü. İntiharlar sonrasında hakkında soruşturma açılan ‘Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyununun, Almanya’da oynandığı tahmin ediliyor.

     

    Etiketler: ALMANYA , Furkan Şen , Mavi balina , Afyonkarahisar
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