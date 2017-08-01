Furkan yine intikam peşinde

Öncelikle “Meryem hayırlı uğurlu olsun” diyelim. Ekibe nasıl dahil oldunuz?

- “Tatlı İntikam” döneminde çok yorulmuştum. Yeni proje için acele etmedim, seçici davrandım. “Meryem”in senaryosunu okuyunca tamam dedim.

Neydi size “tamam” dedirten?

- Sürükleyici, birçok sürpriz olaya gebe ve iyi tasarlanmış bir senaryoydu. Savaş karakterinin hikaye içinde yaşadığı değişimi de çok ilgi çekici geldi. Beni, oyunculuğumu geliştirebilecek bir karakter. Bu yüzden “Meryem”e inandım. Değerli bir proje. Umarım seyircimiz de severek izler.

Siz dizide Savaş karakterini canlandırıyorsunuz. Nasıl biri bu Savaş?

- Çocuk yaşta annesini kaybetmiş. Babasıyla hep çatışma yaşamış. Babasının eve üvey anne getirmesiyle birlikte de daha çok yanlarında çalışan aileyle vakit geçirmeye başlamış. Kendi ailesini seçmek zorunda kalmış bir bakıma... Ama bu tercih onun sevgiyle büyümesini, erken yaşta karakterinin oturmasını sağlamış. Kendi ailesini kurma arzusu en büyük motivasyonu... Ancak sevdiği kadını bir kaza sonucu kaybedince sadece intikam için yaşayan biri haline gelmiş.

Savaş bugüne kadar canlandırdığınız karakterlerden farklı görünüyor.

- Doğru... Savaş karakteri çok ağır travmaları olan ama bir şekilde ayakta durmayı ve savaşmayı tercih etmiş güçlü bir karakter. Role hazırlanırken en çok üzerinde durduğum detaylar Savaş’ın çocukluk travmaları ve Sevinç’e olan aşkıydı.





ÇIKACAK İŞE ÇOK GÜVENİYORUM

Tanıtımlarda gördüğümüz kadarıyla bu karakter öfke patlamaları da yaşıyor. Çekimlerde zorlandığınız bir sahne oldu mu?

- Tabii ki bu tarz yoğun ve reaktif duyguların insan üzerinde yorucu bir etkisi oluyor. Öte yandan bu durum hoşuma gidiyor diyebilirim çünkü bir oyuncu olarak doyuma ulaştığım sahneler o sahneler oluyor. Aslına bakarsanız o sahneler gerçekten karakterin acılarına yaklaştığınız, onu tamamen içselleştirdiğiniz anlar...

Canlandırdığınız karakterler arasında kendinizi en yakın bulduğunuz hangisiydi?

- Bu yaz çektiğimiz “Damat Takımı” filminde canlandırdığım Ömer, herhalde bugüne kadar canlandırdıklarım arasında en çok kendimle özdeşleştirdiğim karakter oldu.

Bu aralar kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

- Yoğun bir tempodayım ama çıkacak olan işe çok güveniyorum, gerçekten içime sindi. Bu yorgunluğun sonunda emeğimin karşılığını alacağımı hissediyorum.

Son olarak sevenlerinize ve “Meryem” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- İnşallah sevenlerimin de desteğiyle istediğimiz başarıyı elde edeceğiz. Özellikle genç takipçilerimin sosyal medyadaki çalışmalarını görüyorum, benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyorlar. Hepsine buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum.





YALAN KONUSUNA TAKIĞIM

Sınırlarınız neler, nelere asla tahammül edemezsiniz?

- Yalan konusuna çok takığım, ona tahammül edemem.

Asla “hayır” diyemeyeceğiniz şeyi sorsam.

- Eğlence...

Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?

- Bir süredir sete gidip eve dönmek şeklinde geçiriyor.