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    Furkan Vakfı'nın kasasından bunlar çıktı

    Çağlar ÖZTÜRK / DHA
    31.01.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:

    Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda bir odada para sayma makinesini bulundu. Kasadan ise döviz ve Türk Lirası'ndan oluşan destelerde 364 bin lira olduğu belirlendi.

    Adana merkezli üç ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kurucu başkan Alpaslan Kuytul, vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişinin sorgusuna Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediliyor.

    Polis, Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde çıkan paralar ekipleri hayrete düşürdü.

    Furkan Vakfının kasasından bunlar çıktı

    Ekipler, kasadan çıkan paraların sayımında bir odada buldukları para sayma makinesinden de yararlandı. Yapılan sayımda, döviz ve Türk Lirası'ndan oluşan destelerde 364 bin lira olduğunu tespit etti.

    Sayım anı polis kamerası tarafından da görüntülendi. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu.

    Gözaltında bulunan şüphelilerin Emniyet'teki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

    Furkan Vakfının kasasından bunlar çıktı

    Etiketler: Furkan Vakfı , Adana , Polis , son dakika
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