Furkan Vakfı'nın kasasından bunlar çıktı

Adana merkezli üç ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kurucu başkan Alpaslan Kuytul, vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişinin sorgusuna Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediliyor.

Polis, Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde çıkan paralar ekipleri hayrete düşürdü.

Ekipler, kasadan çıkan paraların sayımında bir odada buldukları para sayma makinesinden de yararlandı. Yapılan sayımda, döviz ve Türk Lirası'ndan oluşan destelerde 364 bin lira olduğunu tespit etti.

Sayım anı polis kamerası tarafından da görüntülendi. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu.

Gözaltında bulunan şüphelilerin Emniyet'teki sorgusunun devam ettiği belirtildi.