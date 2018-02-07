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    Furkan Vakfı'na operasyonda 2 gözaltı daha... Aracının bagajından çıktı

    DHA - AA
    07.02.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:

    Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Yakalanan zanlılardan birinin şüphe üzerine polis tarafından durdurulan otomobilinde, yöneticileri gözaltına alınan ve yönetimine kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na ait dokümanlar ele geçirildi.

    Adana, Elazığ ve Niğde'de 30 Ocak'ta düzenlenen operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.
    Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde şüphelendikleri bir otomobili durdu. Polisler yaptıkları aramada, otomobilin bagajında Furkan Vakfı’na ait, laptop, cep telefonu, bilgisayar kasası, 1000 dergi, 850 dergi eki, 18 el kitabı, 30 afiş, 38 CD ele geçirdi. Ekipler yaptığı araştırmada malzemelerin vakıf binalarından kaçırıldığını tespit etti. Otomobil sürücüsü Cemal K. gözaltına alındı. CD ve bilgisayarlar incelenmeye alındı.

    Furkan Vakfına operasyonda 2 gözaltı daha... Aracının bagajından çıktıFurkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve ’hocalar’ aralarında bulunduğu, 28 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

    Furkan Vakfına operasyonda 2 gözaltı daha... Aracının bagajından çıktı
    Vakfa yönelik operasyon

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 26 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı.

    Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.

    Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanmıştı.

     

    Etiketler: Adana , Furkan Vakfı , kayyum , Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı , Alparslan Kuytul , son dakika
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